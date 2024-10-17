شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" توجه بتحصيل المصروفات.. وتحذر المتأخرين عن السداد بالرسمية للغات والان مع تفاصيل الخبر

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المدارس بتحصيل المصروفات الدراسية للعام الدراسى الجديد، لطلاب المدارس الرسمية للغات، مضيفة أن تحصيل الرسوم الدراسية يتم على قسطين الأول أكتوبر الجارى والثانى فى فبراير 2025، كما قررت الوزارة إعفاء الطلاب الأيتام من المصروفات الدراسية سواء كانت وفاة الأب قبل الالتحاق بالمدرسة أو أثناء وجود الطالب بالمدرسة على أن يتم إجراء بحث اجتماعى للطالب بمعرفة توجيه التربية الاجتماعية.

وحددت المديريات والإدارات التعليمية إجراء البحث الاجتماعى للطلاب المعفيين من المصروفات الدراسية عن طريق الاخصائى بالمدرسة للفئات المعفاة من المصروفات المدرسية وهى، أبناء المرأة المعيلة - ومهجورة العائل - المطلقة - أبناء المكفوفين - وأبناء ذوى الاحتياجات الخاصة - ذوى الاحتياجات الخاصة - أبناء الذكور المفرج عنهم حديثا من السجون غير القادرين ويتحمل الاخصائى الاجتماعى بالمدرسة المسئولية الكاملة عن المستندات المقدمة من الطلاب بعد مراجعتها والتأكد من صحتها.

وشددت على أنه يتم إرسال الأبحاث الاجتماعية ومرفقا لها كافة المستندات المؤيدة للبحث إلى الإدارة التعليمية (مكتب الخدمة المدرسية وذلك لاعتمادها والوقوف على مدى صحة استحقاق تلك الحالات من اللجنة المشكلة بالإدارة من السلطة المختصة بناءا على الكتاب الدروى ويقوم المسئول المالى بالمدرسة بإعداد كشوف معتمدة من مدير المدرسة تتضمن بيانات الطلاب الذين يندرجون تحت الإعفاء من المصروفات المدرسية والمستندات الدالة على الإعفاء وارسالها إلى قسم الإحصاء بالمديرية التعليمية لتسجيلها على الموقع الخاص بالإدارة العام لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام الوزارة.