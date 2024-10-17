شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام يطلق ميزة بطاقة الملف الشخصى لتحسين اتصالات المستخدم والان مع تفاصيل الخبر

قدم إنستجرام ميزة "بطاقة الملف الشخصي"، لتكون بمثابة بطاقة عمل رقمية للمستخدمين، يأتي هذا الإطلاق بعد أشهر من الاختبار مع منشئي محتوى مختارين، حيث تهدف هذه الميزة إلى تبسيط مشاركة الملفات الشخصية على إنستجرام، مما يلغي الحاجة إلى إرسال المقابض يدويًا، كما يمكن للمستخدمين مشاركة بطاقات ملفاتهم الشخصية للتواصل بسهولة أكبر وتكوين صداقات جديدة.

بطاقة الملف الشخصي ذات وجهين، يعرض أحد الجانبين معلومات من ملفك الشخصي على إنستجرام، بما في ذلك سيرتك الذاتية وصورة ملفك الشخصي وأي روابط أو موسيقى أضفتها.

يحتوي الجانب الآخر على رمز الاستجابة السريعة الذي يوجه الأشخاص إلى ملفك الشخصى، يمكن للمستخدمين تخصيص خلفية البطاقة بصورة من اختيارهم للتعبير بشكل أفضل عن الذات.

تعزيز الاتصالات باستخدام بطاقات الملف الشخصى

هذه الميزة متاحة عالميًا وتستهدف الأفراد الذين يتطلعون إلى تسويق أنفسهم وتوسيع شبكاتهم، من خلال مشاركة بطاقات ملفات التعريف الخاصة بهم على منصات مختلفة، يمكن للمستخدمين تشجيع الآخرين على زيارة حساباتهم وربما متابعتهم، كذلك هذه الأداة مفيدة بشكل خاص لأولئك الذين يهدفون إلى تنمية تواجدهم عبر الإنترنت.

نقلت TechCrunch عن ميتا أن هذه الميزة تلبي احتياجات مستخدمي الجيل Z الذين يستخدمون إنستجرام بشكل متزايد كمنصة للسيرة الذاتية.

أشارت دراسة حديثة إلى أن أكثر من نصف جيل Z يطمحون إلى أن يصبحوا مؤثرين، مما دفع إنستجرام لمساعدتهم في عرض أنفسهم بشكل فعال.

خيارات التخصيص والمشاركة

يعتقد إنستجرام أنه يمكن مشاركة بطاقة الملف الشخصي مع المتعاونين أو العلامات التجارية المحتملة دون عناء، وترى أيضًا إمكانية استخدام هذه البطاقات ضمن مجموعات إنستجرام أو الأحداث عبر الإنترنت لتعزيز الصداقات بين الأشخاص الذين لديهم اهتمامات مماثلة.

منذ عام 2018، سمح إنستجرام بمشاركة الحساب عبر رموز QR، ومع ذلك، توفر بطاقات الملفات الشخصية الجديدة نهجًا أكثر شمولاً من خلال توفير نظرة ثاقبة لاهتمامات المستخدمين ومحتواهم، مما قد يؤدي إلى اتصالات أكثر فائدة من رمز الاستجابة السريعة البسيط.