شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة أهم 5 مجموعات سلعية فى تجارة مصر مع السعودية خلال 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قائمة أهم مجموعات سلعية متبادلة بين كلا من مصر والمملكة العربية السعودية في الفترة من شهر يناير وحتى شهر أغسطس الماضي.

وضمت القائمة 5 سلع هي الأهم في التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة المذكورة وفقا لما يلي:

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى السعودية خلال 8 أشهر عام 2024:

1. نحاس ومصنوعاته بقيمة 410 ملايين دولار.

2. خضر وفواكه 270 مليون دولار.

3. آلات وأجهزة كهربائية وألية وأجزاؤها بقيمة 202 مليون دولار.

4. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 175 مليون دولار.

5. حديد ومصنوعاته بقيمة 147 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من السعودية خلال 8 أشهر عام 2024:

1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 2.8 مليار دولار.

2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 854 مليون دولار.

3. منتجات كيماوية عضوية بقيمة 178 مليون دولار.

4. المنيوم ومصنوعاته بقيمة 132 مليون دولار.

5. ورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 66 مليون دولار.

وإجمالا سجلت قيمة الاستثمارات السعودية فى مصر 408.5 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالى 2023/ 2024 مقابل 2.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2022/2023 بينما بلغت الاستثمارات المصرية فى السعودية 107.6 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالى 2023/ 2024 مقابل 123.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2022/2023.