شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يواجه زد اف سى وديا اليوم على استاد جهاز الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى مساء اليوم الخميس، مباراة ودية مع نظيره فريق زد على ستاد جهاز الرياضة فى اطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يواجه الطلائع نظيره زد إف سى اليوم الخميس، بينما يلاقى إنبى يوم 21 من أكتوبر الجاري.



وأشاد عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش بالمستوى البدنى والفنى للاعبيه خلال معسكر الإسماعيلية، مؤكداً أن الأمور تسير على ما يرام لتقديم موسم متميز.

وانتظم فى المعسكر الصفقات الجديدة وهم الخماسى باسم مرسى ومعاذ الحناوى ورجب عمران وأحمد علاء وعماد فتحى.

وكان الطلائع قد نجح في تمديد تعاقد إسلام محارب وعماد السيد موسمين إلى جانب استعادة جهود محمد فتح الله بعد نهاية الإعارة فى الجندل السعودى بينما رحل عن الفريق عبد الرحمن شيكا ومحمد حمدى زكى وعمر السعيد بعد انتهاء إعارتهم.

وسجل طلائع الجيش 24 لاعباً فى قائمته الأولى باتحاد الكرة هم: "محمد شعبان وعمر رضوان وحسن مجدى وخالد سطوحى وعمرو طارق ومحمد دياب ومحمد فتح الله وأحمد متعب وفريد شوقى وعبد الرحمن زولا وعلى حمدى وحميد ماو وأحمد سمير وأحمد الشيخ ومحمد هانى وكريم طارق وموسى دياورا ومصطفى الخواجة وجودوين شيكا والسيد أبو أمنة وكريم حلاوة مع ثلاثى فريق 2003 خالد عوض وفارس حاتم ومؤمن عبد العاطى".