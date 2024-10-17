شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تفرض عقوبات على الشبكات التى تمول حزب الله والنظام السورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، عقوبات جديدة على ما قالت إنه شبكات تقدم تمويلًا لحزب الله اللبناني والنظام السورى.

وذكرت لوزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة فرضت "عقوبات على ثلاثة أفراد وأربع شركات لدورها في شبكة تهرب من العقوبات التي تولد الإيرادات لحزب الله، مما يغذي عمليات الجماعة الإرهابية".

وأضافت الخارجية الأمريكية - في بيان لها الأربعاء - : "حزب الله يستمر في إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل، مما يزيد من زعزعة الاستقرار في لبنان والمنطقة".

وتابع البيان أنه تم أيضًا فرض عقوبات على ثلاثة أفراد متورطين في الإنتاج غير القانوني والتهريب للكبتاجون والذي اعتبرته مصدرًا لتمويل النظام السوري وداعميه، بما في ذلك حزب الله مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات العقابية جاءت دعمًا لأهداف قانون مكافحة تهريب الكبتاجون غير المشروع.

وأكد البيان: "الولايات المتحدة تظل ملتزمة بتعطيل وصول حزب الله إلى النظام المالي الدولي وطرق توليد الإيرادات المختلفة التي يستخدمها الجماعة المدعومة من إيران لتمويل عنفها".

وأضاف: "سنستمر أيضًا في استهداف تجارة الكبتاجون غير المشروعة في المنطقة، التي أصبحت مشروعا غير قانوني بقيمة مليار دولار يديره جزئيًا كبار أعضاء النظام السوري".

وأشار البيان إلى أنه تم اتخاذ إجراءات وزارة الخزانة اليوم بموجب سلطات مكافحة الإرهاب، وإجراءات حجب ممتلكات بعض الأشخاص فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وحجب ممتلكات حكومة سوريا ومنع بعض المعاملات فيما يتعلق بسوريا، وقانون حماية المدنيين السوريين لعام 2019.