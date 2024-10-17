المجلس العام الماروني: بيان قمة بكركي يعكس تطلعات اللبنانيين إلى وحدة وطنية شاملة

تقدم المجلس العام الماروني برئاسة ميشال متى في بيان من" البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بأسمى آيات الشكر والإمتنان على مبادرته الكريمة والقيّمة لعقد القمة الروحية في بكركي، بعد إستشعاره بالخطر الداهم على لبنان، بحضور جميع رؤساء الطوائف اللبنانية".

وقدر" عالياً الروح الوطنية التي سادت خلال اللقاء، والمواقف العميقة التي عبّر عنها المجتمعون"، واثنى على "مضمون البيان الختامي الذي صدر عن القمة، والذي يعكس تطلعات اللبنانيين إلى وحدة وطنية شاملة".

واكد" أهمية هذه المبادرة في تعزيز التضامن والعيش المشترك بين جميع مكونات المجتمع اللبناني، وتمنى أن "تحقق هذه القمة غايتها المنشودة في توحيد اللبنانيين وتحريك الضمائر في إتجاه إنقاذ البلاد والتأسيس لمرحلة جديدة من التعاون والتفاهم، سائلين الله أن يبارك جهود الجميع لما فيه مصلحة وطننا الحبيب لبنان".