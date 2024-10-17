الراعي وصل الى روما استعداداً للمشاركة باحتفال تقديس الأخوة المسابكيين الشهداء

وصل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الرّاعي إلى المعهد الحبري الماروني في روما استعداداً للمشاركة باحتفال تقديس الأخوة المسابكيين الشهداء ببركة قداسة البابا فرنسيس الأحد المقبل في الفاتيكان. ويترأس البطريرك الراعي قداس الشكر في بازيليك القديس بطرس في الفاتيكان يوم الإثنين ٢١ الجاري الساعة الخامسة مساء .

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