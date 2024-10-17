أشارت زوجة الطيّار الإسرائيلي رون أراد، المفقود منذ 38 عامًا، إلى أنّ "لا سبيل لإعادة الأسرى في قطاع غزة إلّا بصفقة تبادل سريعة".
ولفتت إلى أنّ "من يمزّق نسيج المجتمع، عليه ألّا يتفاجأ عندما تفرغ إسرائيل من أفضل أبنائها".
كانت هذه تفاصيل خبر زوجة الطيار الإسرائيلي المفقود رون أراد: لا سبيل لإعادة الأسرى في غزة إلا بصفقة تبادل سريعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.