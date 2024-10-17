زوجة الطيار الإسرائيلي المفقود رون أراد: لا سبيل لإعادة الأسرى في غزة إلا بصفقة تبادل سريعة

أشارت زوجة الطيّار الإسرائيلي رون أراد، المفقود منذ 38 عامًا، إلى أنّ "لا سبيل لإعادة الأسرى في قطاع غزة إلّا بصفقة تبادل سريعة".

ولفتت إلى أنّ "من يمزّق نسيج المجتمع، عليه ألّا يتفاجأ عندما تفرغ إسرائيل من أفضل أبنائها".