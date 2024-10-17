بري تابع مع ميقاتي والسفير الفرنسي التطورات السياسية والأمنية والتقى مدير المخابرات

التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حيث تناول البحث المستجدات السياسية والميدانية على ضوء تصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان وملف النازحين. كذلك استقبل بري سفير فرنسا لدى لبنان هيرفيه ماغرو، وتم عرض لتطورات الاوضاع في لبنان والمستجدات السياسية وأجواء التحضيرات للمؤتمر الدولي الذي سوف تنظمه فرنسا دعما لبنان . وعرض بري مع مدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي الاوضاع الامنية.

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