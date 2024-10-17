بقذائف المدفعية .. حزب الله يحقق إصابات مباشرة في تجمع لجنود العدو الإسرائيلي

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، تجمع لجنود العدو الإسرائيلي بين كفركلا والعديسة بقذائف المدفعية وتحقيق إصابات مباشرة.

وقال في بيان مقتضب عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن «الاستهداف يأتي دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه».

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، قصف دبابتين إسرائيليتين «ميركافا» في مرتفع اللبونة جنوب لبنان بصواريخ موجهة.

وقال في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن «عناصر المقاومة استهدفوا الساعة 09:00 من صباح يوم الخميس، دبابتي ‏ميركافا في مرتفع اللبونة بالصواريخ الموجّهة؛ ما أدى إلى احتراقهما ووقوع ‏طاقمهما بين قتيل وجريح».

وذكر الحزب ليل الأربعاء-الخميس، أنّه دمّر دبّابة إسرائيلية قرب الحدود في جنوب لبنان بواسطة صاروخ موجّه، وذلك بعد إعلانه أنّه يخوض قتالا متلاحما مع قوات إسرائيلية تحاول التوغّل في المنطقة.

وقال الحزب في بيان إنّ مقاتليه استهدفوا «دبابة ميركافا في مرتفع اللبونة بصاروخ موجّه ما أدّى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح». ولم يصدر عن الجيش الإسرائيلي أيّ تعليق في الحال.

كما استهدف حزب الله منطقة كريات شمونة ومحيطها بعدة صواريخ، ودوت صفارات الإنذار بالمنطقة وتم إصابة منزل إصابة مباشرة واندلاع حرائق جراء الصواريخ.