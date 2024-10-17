السيسي التقى عراقجي: لتكثيف الجهود الدولية لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان

أكّد الرّئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه وزير الخارجيّة الإيرانيّة عباس عراقجي، "الموقف المصري الدّاعي لعدم توسّع دائرة الصّراع وضرورة وقف التّصعيد، للحيلولة دون الانزلاق إلى حرب إقليميّة شاملة، ستكون ذات تداعيات خطيرة على أمن ومقدّرات جميع دول وشعوب المنطقة".

وشدّد على "ضرورة استمرار وتكثيف الجهود الدّوليّة الرّامية لوقف إطلاق النّار في غزة ولبنان، ووقف الانتهاكات والاعتداءات في الضفة الغربية، وإنفاذ المساعدات الإنسانيّة العاجلة والكافية لإنهاء المعاناة المتفاقمة للمدنيّين".

من جانبه، أعرب عراقجي عن تقدير بلاده "للجهود المصريّة المستمرّة لتحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة"، مشيدًا بـ"الدّور المصري في ذلك الصّدد على جميع المسارات".

وتمّ الاتفاق على "أهميّة استمرار المسار الحالي، لاستكشاف آفاق التطوير المشترك للعلاقات بين الدولتين"، بحسب المتحدّث الرّسمي باسم الرّئاسة المصريّة أحمد فهمي.