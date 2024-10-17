آيتن عامر تفجّر مفاجأة عن مشاركتها في موسم رمضان

خلال لقائها في برنامج "سينماتك" المذاع عبر قناة SBC السعودية، كشفت الفنانة آيتن عامر تفاصيل مشاركتها بمسلسل "الحلنجي" الذي يخوض به النجم محمد رجب سباق دراما رمضان المقبل.

وفجّرت آيتن مفاجأة من خلال البرنامج، حيث أعلنت أنها لم تتعاقد رسمياً بعد على بطولة المسلسل، قائلةً: "لم أتعاقد على المشاركة في المسلسل، وأعطيت موافقة مبدئية، لأن مينفعش محمد رجب يكلّمني ويقول عايزك معايا بطلة في المسلسل وأقول له لأ".

وعن دورها في المسلسل، قالت آيتن عامر إنها سوف تقدّم شخصية فتاة شعبية تُدعى "سماح" وتقع في حب محمد رجب خلال الأحداث، وتعمل في معرض للسيارات وتمر حياتها بالعديد من الأزمات التي تحاول التغلب عليها. وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج معتز حسام.

ويواصل المنتج ممدوح شاهين في الفترة الحالية ترشيح باقي أبطال العمل والتعاقد معهم من أجل تحديد موعد نهائي للبدء بالتصوير.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال آيتن عامر الفنية، مشاركتها في بطولة مسلسل "جودر" مع ياسر جلال، وهو من تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري، وعُرض في موسم رمضان الماضي وحقق نجاحاً باهراً.

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