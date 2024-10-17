الوكالة الوطنية: مجهولون يطلقون النار على سوري في جبل البداوي ويعتدون على إبنه

افادت الوكالة الوطنية للاعلام بأن مجهولين اقدموا صباح اليوم على الدخول إلى منزل م. س، سوري الجنسية، في مبنى البلطجي بمنطقة جبل البداوي، حيث أطلقوا النار عليه أثناء نومه من سلاح حربي، مما أدى إلى إصابته إصابه بالغة، والإعتداء بالضرب على إبنه بكعب مسدس، قبل أن يلوذوا بعدها بالفرار إلى جهة مجهولة.
وتم نقل المصاب إلى مستشفى النيني في طرابلس لتلقي العلاج، حيث وصفت حالته الصحية بالحرجه للغاية.
وقد حضرت القوى الامنية الى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادثة لمعرفة ملابساتها. ووفق معلومات متداولة فإن الحادثة حصلت هي بدافع السرقة، علماً أن المصاب هو صاحب محل لبيع حلويات عربية في محلة التل بمدينة طرابلس.
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