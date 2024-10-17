شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.9 ريختر يضرب شمال غرب باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5.9 درجات على مقياس ريختر اليوم الخميس، عدة مدن في إقليم "خيبر بختونخوا" الواقع شمال غربي باكستان.

وأفاد المركز الوطني لرصد الزلازل في باكستان بأن مركز الزلزال وقع في منطقة "هندوكوش" بأفغانستان، وعلى عمق 187 كيلومترًا.

ولم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.

