شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة تفقد 9 كيلو في أسبوعين بدايت الماء.. اعرف رأى الطب والان مع تفاصيل الخبر

نشرت سيدة تبلغ من العمر 36 عاما قصة فقدانها للوزن الزائد عن طريق اتباع دايت الماء، من خلال فيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث فقدت 9 كيلو جرام خلال أسبوعين من اتباعها لدايت الماء، مؤكدة أنها كانت لا تتناول أي طعام أو شراب آخر غير الماء طيلة الأسبوعين، حسبما نشر موقع hindustantimes، حيث قال إنه يمكن أن يؤدي الصيام بالماء إلى فقدان الوزن بسرعة، ولكنه طرح التساؤل: هل هو طبيعي وصحي؟



يوضح الدكتور راكيش جوبتا، استشاري أول في الطب الباطني بمستشفيات إندرابراستا أبولو، ما هو الصيام بالماء وفوائده وأضراره، كالتالى:

ما هو صيام الماء؟

يقول الدكتور راكيش جوبتا إن الصيام بالماء، أو دايت الماء يعني استهلاك الماء فقط لفترة طويلة، ويمكن أن يؤدي إلى فقدان كبير للوزن في المقام الأول من خلال استنزاف مخزون الجليكوجين وكتلة العضلات بدلاً من الدهون.

يجب عليك تجنب دايت الماء أو صيام الماء إذا...

يقول الدكتور راكيش جوبتا: "يمكن أن يؤدي فقدان الوزن السريع إلى الجفاف واختلال توازن الكهارل وانخفاض معدل التمثيل الغذائي، فيجب على الأفراد الذين يعانون من حالات صحية سابقة مثل مرض السكري أو اضطرابات الأكل أو مشاكل القلب تجنب صيام الماء بسبب خطر حدوث مضاعفات شديدة مثل نقص سكر الدم أو مشاكل القلب، كما يجب على النساء الحوامل أو المرضعات أيضًا الامتناع عن هذه الممارسة لأنها يمكن أن تؤثر سلبًا على صحة الأم والجنين.

ويقول الدكتور راكيش جوبتا، إن معظم الأفراد الذين يخضعون للصيام المائي يعانون من تأثير ارتدادي، حيث يستعيدون الوزن المفقود بسرعة بمجرد استئناف عاداتهم الغذائية الطبيعية، و تشير الدراسات إلى أن المشاركين يستعيدون غالبًا كل الوزن المفقود في غضون بضعة أشهر، حيث يميل الجسم إلى استعادة مستويات الجليكوجين والماء بسرعة، وعلاوة على ذلك، بدون تغييرات مستدامة في النظام الغذائي بعد الصيام، قد يجد الأفراد أنفسهم في حلقة مفرغة من اتباع نظام غذائي متقلب، مما قد يكون ضارًا بالصحة على المدى الطويل والوظيفة الأيضية.

ما هي فوائد ومخاطر صيام الماء؟فوائد

- فقدان الوزن، يمكن أن يحدث فقدان الوزن السريع الأولي بسبب استنفاد الجليكوجين وفقدان الماء.

- تحسينات صحية محتملة، فتشير بعض الدراسات إلى فوائد مثل خفض ضغط الدم وتحسين حساسية الأنسولين أثناء الصيام القصير الأمد

المخاطر

-فقدان العضلات، فيمكن أن يؤدي ذلك إلى فقدان كمية كبيرة من كتلة العضلات إلى جانب الدهون، وهو ما يؤثر سلباً على الصحة العامة.

- مخاطر الجفاف، مع استبعاد تناول الأطعمة الصلبة، يصبح الجفاف مصدر قلق شائع بسبب نقص المياه المشتقة من الغذاء.

- نقص العناصر الغذائية، يمكن أن يؤدي الصيام لفترات طويلة إلى نقص شديد في الفيتامينات والمعادن الأساسية.

- الآثار الجانبية الجسدية، تشمل الآثار الجانبية الشائعة الدوخة والتعب والصداع وزيادة خطر الإغماء أو المضاعفات الأخرى.



لذلك، على الرغم من أن الصيام بالماء قد يوفر فوائد قصيرة الأمد، إلا أنه يحمل مخاطر كبيرة تجعله غير مناسب للعديد من الأفراد.

