أنشطة ممتعة لتعزيز الضحك والمرح في حياة الأطفال 

نصائح بسيطة لجعل طفلك يضحك

نصائح بسيطة لجعل طفلك يضحك

حافظي على جو دافئ وداعم في منزلك، فالطفل الذي يشعر بأن حسه الفكاهي ليس فقط، بل وشخصيته ذاتها، معرضة للسخرية، لن يكون لديه الثقة الكافية للمخاطرة بالتصرفات السخيفة.

كوني مرحة مع طفلك. خاصة بين الأطفال الصغار وقومي بـ(ألعاب اللفة، التوقيت الغريب، لغة الجسد الغريبة، الإيماءات، تعبيرات الوجه). عندما يبدأ الأطفال في تجربة اللغة وإتقانها، فإن اللعب اللفظي يكون دائمًا ناجحًا، لذلك شجعي الخيال والتقليد واللعب التظاهري والفضول والأفكار والإبداع عند طفلك.

اعملي على بناء تقدير طفلك لذاته في كافة جوانب حياته، سواء في الإنجازات البدنية والاجتماعية، أو الكفاءة، والمعرفة. فالطفل المنضبط الذي يعاني من انخفاض تقديره لذاته نادراً ما يكون بارعاً في خلق الفكاهة أو تقديرها.

ساعدي طفلك على أن يدرك احتياجات ورغبات ومتع الأطفال الآخرين. ولتسلية أقرانه، يتعين على الطفل أن يفهم وجهة نظرهم ومزاجهم إلى حد ما، وأن يكون قادرًا على التحرك في تناغم مع من حوله، وعندما نساعد الطفل على تعلم حل المشكلات مع الأشقاء والأصدقاء، من خلال الاستماع والشرح والتفاوض والعمل على الحل الذي وافقوا عليه، فإننا نعمل على الأساس الضروري لروح الدعابة، وكذلك للعديد من الأشياء الأخرى.

استخدمي روح الدعابة في حياتك اليومية. من خلال إدخال بعض المزاح في المواقف المتوترة بين الأطفال. بالإضافة إلى تعليم الأطفال مهارات حل المشكلات، قومي بتوجيههم في التعامل مع أقرانهم بلمحة خفيفة من شأنها أن تقلل من مستوى الغضب أو العدوانية أو القلق.

شاركي القصص مع الأطفال والتي تثير حس الفكاهة لديهم وجربي قصصًا تحتوي على رسوم توضيحية وأحداث، وتشابكات تحتاج إلى التفكير.

اسمحي لطفلك ببعض الحرية في التعامل مع "النكات التي تدور حول الحمام". ربما يكون من الأفضل أن نتغاضى عن النكات التي تدور حول التبول والتغوط، وأن نبدي لمحة من الفكاهة تجاه ذكاء أطفالنا بدلاً من أن نعارض تمامًا إظهارهم للروح المعنوية العالية والمرحة.

دعي طفلك يشعر بأنه متفوق عليك ويسخر منك. اقلبي الأدوار بين الحين والآخر. ارتكبي أخطاء سخيفة لإضحاك طفلك. يمكن أن يضيف هذا التوازن إلى الحقيقة التي لا جدال فيها وهي أنك، ويجب أن تكوني، الرئيس. من ناحية أخرى، لا تدعي الأطفال الكبار يسخرون من الأطفال الصغار. يشعر الأطفال الأكبر سنًا بالارتياح الشديد لمعرفتهم أنهم كبروا لدرجة أنهم يميلون إلى السخرية من الأطفال الأصغر سنًا.

اجعلي من ارتكاب الأخطاء مزحة، وهي من أكثر الأدوات فائدة في مجموعة أدوات الصحة النفسية، وتحقيق النجاح الاجتماعي، هي القدرة على الضحك على الذات بطيبة خاطر. من الصعب ألا تحبي الطفل البشوش الذي يجعلك تضحكين.

ما ليس مضحكًا بالنسبة للأطفال

أنشطة ممتعة تجعل طفلك في سن ما قبل المدرسة يضحك ويضحك

1. الدغدغة

المضحك في الدغدغة هو أنها تنجح أحيانًا قبل أن تحدث

2. إطلاق النكات

3. استخدمي كلمات وأصوات مضحكة

4. تابعوا فيلماً كوميدياً

تابعوا فيلماً كوميدياً

5. العبي مقلبًا

6. الخدع السحرية

أنشطة عملية تجعل الأطفال يضحكون

1. الكراسي الموسيقية الكلاسيكية

صورة الكراسي الموسيقية الكلاسيكية

2. رقصة التجميد الساحرة

3. لعبة البحث عن الكنز المثير

4. فرقعة البالونات بطريقة إبداعية

فرقعة البالونات بطريقة إبداعية

5. رمي الجوارب المجنون

6. سباق البالونات المضحك

7. لعبة الرقص الممتع

لعبة الرقص الممتع

8. يقول سيمون المثير

9. لعبة تمرير الطرود المرحة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 أكتوبر 2024 05:58 صباحاً - قد يأتي وقت لا يجد فيه الأطفال نفس الأشياء مضحكة، ولا يعد جعلهم يضحكون أمرًا سهلاً. قد يكون هذا مصدر قلق للعديد من الآباء لأن التعرض لجوانب أخرى من الحياة قد يؤدي إلى مشاكل، مثل قلق الانفصال لدى الأطفال في سن ما قبل المدرسة. يمكن أن يساعد الضحك الجيد في تخفيف التوتر ورفع معنوياتهم. فهي واحدة من بين العديد من الأشياء ـ مثل الفن أو اللعب الدرامي ـ التي يمكن للأطفال أن يبتكروها. وهي بدورها تعزز مناخاً هادئاً ومرحاً حيث تزداد احتمالات الإبداع. لأنها ترتبط معه بشكل وثيق، وعليك أن تجعلي من المنزل مكاناً للمرح، الذي تتوافر فيه الكثير من الأسباب والمعدات التي تساعد الطفل على الضحك، حتى لو اختل نظام البيت قليلاً، لا تتضايقي، وجربي هذه الطرقواجعلي أطفالك يلعبون هذه الأنشطة التي تقترحها عليك "الخليج 365 وطفلك"ينفر الأطفال من الفكاهة التي ينشرها الكبار لأنها لا تلائمهم. فهي معقدة للغاية، وربما تتضمن:تلاعبًا بالألفاظ على كلمات لا يعرفونها، أو ربما تتضمن تجارب لم يخوضوها قط. وعندما يطلق الكبار نكاتًا لا يفهمها الأطفال، يشعرون بالغباء. ولا يفهم الأطفال في سن ما قبل المدرسة السخرية، ولا ينبغي أبدًا أن تتضمن المزاح معهم السخرية.تعكس روح الدعابة لدى الأطفال الصغار إتقانهم للمهارات البدنية، ومعرفتهم بكيفية ظهور الأشياء وطريقة القيام بها عادة، ومهارات اللغة عند الأطفال، والقضايا العاطفية. وبمجرد أن يشعر الطفل بالقدرة على القيام بشيء ما، أو أنه يفهم شيئًا ما تمامًا، فإنه يتباهى بذلك من خلال القيام به بطريقة مختلفة عن الطريقة المعتادة. ولأن متعة الفكاهة هي في الأساس شعور بالإتقان، فلن يطلق الطفل النكتة أو حتى يفهمها إلا إذا كان هناك وفعل ذلك. على سبيل المثال، إلى أن يعرف الطفل شكل الحيوانات في المزرعة أو حديقة الحيوان، فإن الصور التي تظهر فيها الرؤوس الخطأ على الأجسام لن تبدو مضحكة بالنسبة له.إن القدرة على تقدير الفكاهة تثري حياة الطفل في جميع أبعادها. فمن خلال استخدام الفكاهة، يشعر الأطفال بالحرية في مخالفة عن القواعد. والضحك هو تعبير عن الحرية من الطريقة التي تسير بها الأمور حقًا، ويمكننا جميعًا في بعض الأحيان أن نستغل فرصة الهروب قليلاً من الطريقة التي تسير بها الأمور حقًا!كما ذكرنا، فإن إضحاك الأطفال في سن ما قبل المدرسة ليس بالأمر السهل. ستحتاجين إلى إبقاء عينيك وأذنيك مفتوحتين لكل فرصة لتخفيف حدة المزاج. فيما يلي بعض الطرق للقيام بذلك.الشيء المضحك في الدغدغة هو أنها تنجح أحيانًا قبل أن تحدث. فعندما تتحولين إلى وحش الدغدغة وتقتربين من طفلك، فإنه سيعرف ما ينتظره ويستعد للضحك.هذه إحدى أبسط الطرق للتعامل مع الأمر، ولكنها قد تكون فعّالة للغاية إذا أطلقت النكتة الصحيحة في الوقت المناسب. لذا، قل شيئًا مثل "ما هو الشيء الذي له ساقان ولكنه لا يستطيع المشي؟" أثناء مساعدة طفلك على ارتداء ملابسه، أو "ما نوع المفتاح الذي يفتح الموز؟" أثناء تناول الموز بالطبع. لكن حافظي على وجهك جادًا بينما تنتظرين بصبر ردود طفلك الصغير وقدمي له خيارات إذا لزم الأمر. و الإجابات، على النكتتين هي "بنطال" و"قرد".لا شيء يضاهي الكلمات المضحكة عندما يتم إدخالها في محادثة عادية بشكل غير متوقع. على سبيل المثال، "لقد حيرني هذا اللغز!" و"أحبك، يا شموبي-بو!". وفي الأوقات الأخرى، يمكنك اختيار كلمة، ونطقها بمئة طريقة مختلفة، والخطأ في نطقها في كل مرة. إذا كنت تعانين من نقص الأفكار، فجربي الأصوات واللهجات والقوافي؛ حاولي تقليد شخصية كرتونية يحبها طفلك الصغير.احرصي على أن يكون لديك مجموعة كبيرة من الأفلام المضحكة الجاهزة للمشاهدة، وعندما يحتاج طفلك إلى الضحك. حاولي اختيار أفضل الأفلام من كل عقد مثل فيلم القرد الفضولي، أو فيلم غائم مع احتمال زخات من كرات اللحم.هذه مسألة صعبة، لأنك يجب أن تتأكدي من أن المقالب التي تلعبينها غير ضارة لأن طفلك قد يرد لك المقلب، جربي المقالب مثل التظاهر بالتجمد، أو النوم فجأة أثناء التحدث، أو ارتداء شارب مزيف والتظاهر بأنك لا تعرفين ذلك. ستجعل هذه المقالب طفلك يضحك على الفور. يمكنك أيضًا تجميد وعاء من الحبوب طوال الليل وتقديمه لطفلك على الإفطار، أو لف العنب بورق قصدير ملون وتقديم "حلوى" له في وعاء جميل. يمكن أن تكون مقالب الطعام غير ضارة أيضًا. إذا كنت ترين جعل الأجواء أكثر إضحاكاً، فاملأي خزانة بالونات ملونة واطلبي من طفلك الصغير الحصول على شيء منها لإضافة عنصر المفاجأة إلى مقالبك.حتى لو كنت ساحرة مبتدئة، فإن طفلك سيضحك أكثر على الأخطاء التي ترتكبينها أكثر من الخدعة السحرية نفسها. لنفترض أنك تؤدين خدعة إزالة الإبهام، ويمكن لطفلك أن يرى أنك تحركين إبهامًا مختلفًا أو أثناء أداء خدعة الاختفاء، يمكن رؤية قدميك بوضوح، ويمكن لطفلك في سن ما قبل المدرسة أن يكتشف ذلك، ستؤدي ملاحظاته إلى ضحك من القلب، كما ستفتح التواصل بينكما. ابحثي عن أكبر عدد ممكن من الخدع وحاولي أن تكوني أسوأ ساحرة لفترة من الوقت. فربما تذهلين طفلك عندما يبلغ الخامسة من عمره، بحيلة سحرية فائقة الروعة!قد يكون التخطيط لحفلة للأطفال مهمة ممتعة ولكنها شاقة في نفس الوقت. فأنت تريدين أنشطة لا تقتصر على الترفيه فحسب، بل تخلق أيضًا ذكريات دائمة مليئة بالضحك والبهجة.إليك بعض ألعاب الحفلات السهلة والممتعة للأطفال والتي ستبقي الصغار منشغلين ومستمتعين طوال اليوم.لا تفشل هذه اللعبة القديمة أبدًا في جلب الإثارة والضحك. رتّبي الكراسي في دائرة، وشغّلي بعض الموسيقى الممتعة، ودعي الأطفال يرقصون حول بعضهم البعض حتى تتوقف الموسيقى. وعندما تتوقف، يسارعون للعثور على مقعد. يفوز آخر شخص يتمكن من الاستيلاء على الكرسي.ولإضافة لمسة جديدة، فكري في تبديل أنواع الموسيقى. خصصي أيامًا لموضوعات معينة، مثل موسيقى البوب في الثمانينيات، أو الموسيقى الكلاسيكية، أو حتى الموسيقى التصويرية لأفلام الأطفال! وهذا يجعل اللعبة أكثر جاذبية ويشجع الأطفال على التعبير عن أنفسهم من خلال الرقص.بالنسبة للأطفال الأصغر سنًا، اجعلي القواعد بسيطة وأقل تنافسية. حاولي إضافة كراسي أخرى في البداية أو السماح للاعبين بالجلوس على أحضان أصدقائهم! الهدف هو تعزيز المرح والبهجة، وليس التوتر في البحث عن المقاعد.لعبة تجمع بين الموسيقى الممتعة وردود الفعل السريعة! قومي بتشغيل موسيقى حيوية ودعي الأطفال يرقصون بحرية. عندما تتوقف الموسيقى، يجب عليهم الثبات في مكانهم. أي شخص يتم القبض عليه وهو يتحرك يخرج، ويصبح آخر لاعب واقفاً هو الفائز!لتعزيز المشاركة، يمكنك تقديم أنماط رقص مختلفة لكل جولة: حركات بهلوانية مضحكة، أو طريقة رقص باليه أنيقة، أو حتى حركات روبوتية مضحكة. وهذا يحافظ على حيوية اللعبة ويشجع الأطفال على التفكير الإبداعي بأجسادهم.دعي الأطفال يستخدمون الأوشحة أو القبعات السخيفة التي يمكن ارتداؤها أثناء الرقص، مما يضيف طبقات من الضحك والألوان إلى اللعبة بينما يتخذون أفضل وضعياتهم المتجمدة.قومي بإعداد لعبة بحث عن الكنز المليئة بالمغامرات والتي تقود الأطفال إلى مهمة مليئة بالمرح في منزلك أو حديقتك. قدمي لهم أدلة أو خرائط ستبقيهم منشغلين ومتحمسين لاكتشاف الكنوز المخفية.ولإضفاء بعض الإثارة، قسّميهم إلى فرق. هذا يشجع التعاون والعمل على روح الفريق، ما يجعل الأمر لا يتعلق فقط بالعثور على الكنز، بل يتعلق أيضًا بالعمل الجماعي. ثم امنحي نقاطًا إضافية للعمل الجماعي أو الإبداع أثناء عملهم على إيجاد الكنز.يمكنك حتى اختيار موضوع البحث عن الكنز ليتناسب مع موضوع الحفلة! بالنسبة لحفلة القراصنة، استخدمي خريطة الكنز والرموز لتمثيل العملات الذهبية.املأي البالونات بهدايا صغيرة للأطفال أو قطع ورق مكتوب عليها تحديات ممتعة. واجعلي الأطفال يتناوبون على تفجير البالونات للكشف عن مفاجأتهم، مما يجعل كل انفجار لحظة من البهجة والضحك.يمكنك جعل عنصر التحدي مثيرًا من خلال تضمين أفعال مثل القيام برقصة مضحكة أو سرد نكتة. يحول هذا تفجير البالونات العادي إلى عرض مصغر للمواهب، ما يخلق فرصًا للفرح والضحك بينما يتشارك الأطفال مهاراتهم الفريدة.فكري في دمج "موضوع لوني" للبالونات. على سبيل المثال، قد تؤدي البالونات الزرقاء إلى تحديات ذات طابع مائي بينما قد تتضمن البالونات الحمراء أنشطة مرتبطة بالنار (مثل أغنية تخييم!). وهذا يضيف طبقة من الإبداع والعمق إلى لعبة بسيطة.أحضري بعض الجوارب الملفوفة وقومي بوضع دلاء على مسافات مختلفة. ودعي الأطفال يتناوبون على رمي الجوارب في الدلاء. قرري المسافة بين الطفل والدلو حسب عمره، وشاهدي المنافسة وهي تثير الفرح والضحك!يمكنك زيادة التحدي من خلال دمج تقنيات رمي مختلفة! شجعي الأطفال على الرمي وهم واقفون أو راكعون أو حتى يقفزون في الهواء لرميهم. وهذا يجعل الأمر أكثر متعة لرؤية الأساليب المختلفة!لإضفاء لمسة إضافية، دع الأطفال يزينون جواربهم باستخدام أقلام التحديد أو الملصقات مسبقًا، مما يحول كل رمية إلى عرض ممتع للإبداع. ستضفي إبداعاتهم الشخصية لمسة مرحة وتثير المواقف المضحكة.أفضل ألعاب تعليمية وتحفيزية للطفل الرضيع وشروط اختيارها وتنفيذهاقسّمي الأطفال إلى فرق للمشاركة في سباق تتابع مرح باستخدام البالونات. يجب على الأطفال أن يوازنوا بين ركبهم أثناء السباق إلى خط النهاية، مما يضيف أجواء من المرح والضحك إلى المنافسة.ولجعل الأمور أكثر غرابة، يمكنك تقديم حركات مفاجئة مثل القفز على قدم واحدة أو الدوران في دوائر بعد كل نقلة! ويمكن تعديل القواعد لتناسب الحضور، وهذا يضمن بقاء الضحك مع المنافسة الودية.لتشجيع روح الفريق، فكري في ابتكار أسماء أو ألوان مرحة للفريق. يمكن للأطفال حتى تصميم قمصان الفريق الخاصة بهم مسبقًا، وهو ما لا يضيف لمسة شخصية فحسب، بل ويخلق أيضًا ذكريات رائعة للحفلات!نظمي مسابقة رقص حيث يمكن للأطفال عرض أفضل حركات الرقص لديهم! قومي بتشغيل موسيقى مبهجة ودعيهم يرقصون بحماس. ثم قومي بمنح جوائز لأكثر رقصة مضحكة، واستمتعي بالابتسامات والضحكات التي تلي ذلك.هذه اللعبة مثالية لإزالة أي قيود، مما يسمح للأطفال بالتعبير عن أنفسهم بحرية. شجعيهم على ابتكار أنماط رقص أو تقليد راقصين مشهورين لمزيد من المتعة!وفكري في دعوة شخص بالغ أو طفل أكبر سنًا ليكون قاضيًا ضيفًا. فهذا لا يزيد من حماس الأطفال فحسب، بل يساعدهم أيضًا على الشعور براحة أكبر، حيث يرون شخصًا أكبر سنًا يستمتع بوقته ويشجعهم.لعبة "سايمون يقول" الكلاسيكية لا تنتهي موضتها أبدًا! حيث يتولى أحد الأطفال دور سايمون ويعطي الأوامر، بينما يجب على الآخرين اتباعه، فقط إذا قال في بداية جملته "سايمون يقول". إنها طريقة رائعة لتشجيع مهارات الاستماع وسط كل هذا الضحك.لا تترددي في إطلاق العنان لإبداعك في الأوامر! استخدمي حركات مضحكة مثل "يقول سيمون: المس أصابع قدميك ودور مثل راقصة الباليه!"، فالمزيج بين النشاط البدني والأوامر المرحة سيجعل الجميع يضحكون بسهولة.يمكنك أيضًا السماح للأطفال بالتناوب على دور سيمون. وهذا لا يمنحهم شعورًا بالتمكين فحسب، بل يضمن أيضًا مساهمة الجميع في المرح من خلال صياغة أوامر مضحكة ليتبعها أصدقاؤهم.لفي هدية صغيرة في طبقات متعددة من ورق التغليف. وبينما تعزف الموسيقى، يمرر الأطفال الطرد فيما بينهم. وعندما تتوقف الموسيقى، يقوم الطفل الذي يحمل الهدية بإزالة طبقة. ويستمر هذا حتى يتم فك الطبقة الأخيرة، لتكشف الجائزة!لزيادة الترقب والإثارة، فكري في إضافة جوائز صغيرة إلى بعض الطبقات. سيشعر الأطفال بسعادة أكبر عند فتح الطبقة التالية، ويتساءلون عما إذا كانت الجائزة النهائية أمراً رائعاً حافظي على حيوية اللعبة من خلال تغيير أنماط الموسيقى مع مرور كل طبقة. على سبيل المثال، ابدأي بأغنية بطيئة ثم انتقلي إلى لحن إيقاعي. يضيف عنصر المفاجأة هذا طبقة من الفرح والحماس إلى اللعبة!*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصصهل تعرفين طرقاً لإضحاك الطفل الرضيع؟