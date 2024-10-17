شكرا لقرائتكم خبر عن هيعدل مزاجك.. هذا الفيتامين يعزز صحتك النفسية والان مع تفاصيل الخبر

الصحة النفسية والتمتع بمزاج معتدل، أهم الأمنيات التي يتمناها الجميع ويسعى لها، فلا يوجد أفضل من الشعور بالراحة النفسية، وقلة الشعور بالتوتر والقلق والعصبية، وكذلك الاضطرابات والاكتئاب.

فوائد الماغنيسيوم

وفقا لتقرير نشر في موقع fortune فإن المكملات الغذائية وبعض الفيتامينات يمكن أن تساعد على تحسين المزاج والصحة النفسية، وتقلل من حدة الاضطرابات النفسية، وتعمل على تعزيز الصحة العقلية والتوازن النفسى، ومن أهم هذه المكملات هو الماغنيسيوم، الذى له من الفوائد التي تعود على الصحة النفسية بالكثير:

يعزز من النوم بشكل أسرع، وهذا من شأنه ألا يعانى متناوله من اضطرابات نوم وقلق حاد يسبب له اضطرابات نفسية أو عقلية

تقليل حدة الشعور بالخمول في الصباح وهو أمر شديد الأهمية يعزز من الصحة النفسية والعقلية

يعمل على انتاج حمض جاما الذى يعد ناقلا عصبيا هاما يعزز من الاسترخاء والشعور بالهدوء النفسى

يعزز الماغنيسيوم من الإسترخاء والهدوء وطرد القلق والمشاعر المضطربة

يقلل أيضا من الاضطرابات المعوية ، ولكن الكميات الكبيرة منه أي ما يتخطى الـ350 جرام، يسبب اضطرابات معوية حادة كالإسهال والغثيان

يعزز وبشكل فعال من الصحة العامة للجسم والشعور بالراحة وبالتالي تتحسن النفسية

يعزز من صحة الدماغ والنواقل العصبية وقوتها

وينصح بالاهتمام بالمكملات الفيتامينات التي تعزز بدورها صحة الدماغ، ولكن تحت إشراف طبى، ودون إسراف متعمد حتى لا يعانى متناولها من آثار جانبية خطيرة وضارة.