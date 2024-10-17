شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تحمى نفسك من حصوات المرارة.. تجنب هذه الأطعمة والمشروبات والان مع تفاصيل الخبر

الحفاظ على صحة المرارة أمر مهم للهضم الجيد والصحة العامة، حيث يحتوي هذا العضو الصغير على الصفراء، وهي إفراز هضمي يساعد في تكسير الدهون، ومن ناحية أخرى، يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة غير الصحية إلى حصوات المرارة، وهي رواسب صلبة يمكن أن تسبب آلامًا مبرحًا ومشاكل أخرى، من أجل الحفاظ على المرارة في حالة جيدة وتجنب تكوين الحصوات، يجب أن نراقب ما نأكله جيدًا، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. بعض الأطعمة التي يجب تجنبها للحصول على صحة مثالية للمرارة: الأطعمة الغنية بالدهون والمقلية

يمكن أن تؤدي الأطعمة المقلية والغنية بالدهون غير الصحية، مثل الوجبات السريعة والوجبات الخفيفة المصنعة واللحوم المقلية، إلى مشاكل في المرارة، لذلك تجنب تناول الأطعمة غير الصحية، فهذه الوجبات يصعب هضمها ويمكن أن تجهد المرارة، مما قد يؤدي إلى الالتهاب، كما يمكن أن تسهل نسبة الدهون العالية تكوين حصوات المرارة.

الأطعمة والمشروبات المليئة بالسكر

يرتبط الإفراط في تناول السكر بزيادة خطر تكون حصوات المرارة، ويمكن للأطعمة السكرية أن تخل بتوازن أملاح الصفراء والكوليسترول، مما يؤدي إلى تكون حصوات المرارة، وغالبًا ما تساهم الأنظمة الغذائية الغنية بالسكر في زيادة الوزن، وهو عامل خطر معروف لأمراض المرارة، ولعل أبرز الأمثلة على المشروبات السكرية التي يجب تجنبها الصودا ومشروبات الطاقة، والمخبوزات مثل الكعك والبسكويت.

الكربوهيدرات المكررة

تفتقر الكربوهيدرات المكررة، مثل الخبز الأبيض والمكرونة والمعجنات، إلى الألياف والعناصر الغذائية الأساسية، ويمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي غني بهذه الكربوهيدرات المكررة إلى زيادة خطر الإصابة بحصوات المرارة عن طريق التسبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم والأنسولين، مما قد يؤثر سلبًا على إنتاج الصفراء، ولعل أبرز الأمثلة على هذه الأطعمة الأرز الأبيض والخبز الأبيض والمكرونة العادية والحبوب المحلاة ودقيق الشوفان الفوري، ويمكن استبدالها لدعم صحة المرارة، بالحبوب الكاملة مثل الأرز البني وخبز القمح الكامل والكينوا.

اللحوم المصنعة

تحتوي اللحوم المصنعة مثل اللحوم المجمدة على نسبة عالية من الدهون غير الصحية والمواد الحافظة، يمكن أن تضع هذه الأطعمة ضغطًا على المرارة وقد تزيد من احتمالية تكوين الحصوات، ويمكن أن يؤدي ارتفاع محتوى الصوديوم في اللحوم المصنعة إلى احتباس السوائل في الجسم ومن ثم زيادة الضغط على المرارة.

منتجات الألبان كاملة الدسم

منتجات الألبان التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون يمكن أن تكون مزعجة للمرارة، ويمكن للحليب كامل الدسم والجبن والآيس كريم أن يزيد من مستويات الكوليسترول في الصفراء، مما قد يساهم في تكوين حصوات المرارة، وفي حين أن منتجات الألبان هي مصدر أساسي للكالسيوم والعناصر الغذائية الأخرى، فإن اختيار الإصدارات قليلة الدسم أو الخالية من الدهون يمكن أن يساعد في حماية المرارة.

مشروبات الكافيين

الإفراط في تناول المشروبات الى تحتوى على الكافيين مثل الشاي والقهوة وخاصة تلك التي تحتوي على سكريات أو كريمة مضافة، يُمكن أن يُشكل خطورة على المرارة ويتسبب في تكوين الحصوات.