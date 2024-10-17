شكرا لقرائتكم خبر عن لو طفلك بياكل وضعيف.. نصائح لتقديم نظام غذائى للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

الجوع الخفي مشكلة يمكن أن تصيب أي شخص سواء من الكبار أو الأطفال، ويؤثر على 2 مليار شخص في جميع أنحاء العالم، ويقول الخبراء إن نقص العناصر الغذائية الدقيقة يمكن أن يؤدي إلى "الجوع الخفي"، والذي قد يعيق صحة الأطفال وبحسب موقع "تايمز ناو" قد يؤدي هذا الجوع الخفي إلى نقص أساسي شديد يؤثر على النمو والتطور العام للأطفال.

وفقًا لعادات الأكل الحديثة للأطفال، فإن غياب العناصر الغذائية الدقيقة أمر شائع جدًا عند الأطفال.

عندما تفتقر الأنظمة الغذائية إلى الفيتامينات والمعادن الأساسية، يمكن أن يتسبب ذلك في نقص دقيق يُعرف بالجوع الخفي.

قد يؤدي هذا الجوع الخفي إلى نقص أساسي شديد يؤثر على النمو والتطور العام للأطفال.

قد يتطور هذا النوع من النقص في وقت مبكر يصل إلى ثلاث سنوات من العمر.

يجب إطعام الأطفال نظامًا غذائيًا عالي التغذية لتجنب نقص العناصر الغذائية الدقيقة.

إليك بعض نصائح النظام الغذائي الصحي للأطفال

1. قم دائمًا بتضمين العناصر الغذائية الرئيسية في الوجبات على سبيل المثال. - البروتين، والذي يمكننا الحصول عليه من البقوليات والحليب والجبن والمكسرات والبيض والأسماك واللحوم.

2. النظام الغذائي المتوازن مهم لنمو الأطفال، ولكن دمج المكملات الغذائية في النظام الغذائي له نفس الأهمية.

3. يجب البحث علميًا في تركيبة الأطفال وإثرائها بالعناصر الغذائية الأساسية والمكونات التقليدية التي تساهم في ثلاث وظائف رئيسية مطلوبة للتنمية الشاملة: النمو النشط والمناعة القوية والذاكرة.

4. قد تدعم بروتينات الحليب والزنجبيل النمو الأمثل وتحسين الهضم.

5. يساعد المكمل الغذائي الغني بالكالسيوم ومجموعة فيتامين ب في دعم صحة العظام.

6. تساعد فيتامينات أ، ج، هـ في تحسين جهاز المناعة.