لتفادي الإجهاض .. احذري من زيادة الوزن خلال الحمل

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 أكتوبر 2024 08:49 صباحاً - يعد من الطبيعي زيادة الوزن خلال فترة الحمل، فخلال هذه الفترة تحدث العديد من التغيرات الجسدية والهرمونية والتي تتسبب زيادة في احتباس السوائل، وزيادة حجم الرحم والثدي وفي المقابل، إذا كانت المرأة الحامل تعاني من زيادة الوزن فستكون أكثر عرضة للتعرض لمخاطر الإجهاض وتسمم الحمل والولادة.

لذلك يجب على الحامل التحكم في زيادة الوزن خلال فترة الحمل ومناقشة أي زيادة في الوزن عن الحدّ الطبيعي، فقد تؤدي زيادة الوزن بشكل مفرط أثناء الحمل إلى زيادة خطر بقاء الوزن الزائد بعد الولادة. للحامل وفقاً لموقع "هيلث" إليك أهم نصائح لتجنب زيادة الوزن الزائد خلال الحمل:

تجنب الأطعمة الجاهزة

يجب على الحامل التوقف عن تناول الأطعمة غير الصحية - الصورة من موقع AdobeStock

تناول الأطعمة غير الصحية لا يؤدي إلى الإصابة بالأمراض فحسب، بل يزيد أيضاً من خطر الإصابة بالسمنة لدى النساء الحوامل وقد يجعل الحامل أكثر عرضة لمضاعفات الحمل والولادة، لذا يجب على النساء الحوامل تجنب تناول الأطعمة غير الصحية، مثل الوجبات السريعة أو الأطعمة التي تحتوي على الكثير من المحليات المضافة والإكثار في المقابل من تناول الفواكه والخضراوات الطازجة وإدراجها في النظام الغذائي الرئيسي أثناء الحمل، والتأكد أيضاً من غسل الفواكه والخضراوات جيداً قبل تناولها للوقاية من بعض أنواع العدوى، مثل التوكسوبلازما أثناء الحمل.

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ممارسة الرياضة بانتظام

كونك امرأة حاملاً، فهذا لا يعني أنك لا تستطيعين ممارسة الرياضة، فإن ممارسة القليل من التمارين الرياضية يومياً ستساعدك على حرق تلك السعرات الحرارية الزائدة، وتعد ليس من الضروري أن تكون تمارين مكثفة، خلال فترة الحمل، بل في المقابل يمكن ممارسة رياضة المشي، أوالسباحة، وممارسة اليوغا، والبيلاتس، وما إلى ذلك.

حساب السعرات الحرارية للطعام

حتى لا يزيد وزنك بشكل كبير، حاولي حساب السعرات الحرارية الموجودة في الطعام الذي تتناولينه وانتبهي أيضاً إلى مستويات الدهون والسكر والملح الموجودة فيه.

فمن خلال تسجيل السعرات الحرارية التي تدخل جسمك في كل وجبة، يمكنك التعرف إلى الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية وعدم الإفراط في تناولها، ومن المهم أيضاً تجنب تناول الوجبات السريعة عند تناول الطعام بالخارج، بل في المقابل تناول السلطات أو أطباق الخضراوات أو الحساء.

الطهي في المنزل

تعد إحدى النصائح للحفاظ على الوزن أثناء الحمل هي طهي الطعام في المنزل، فإن الطهي بنفسك واستخدام أطعمة صحية وآمنة وعدم استخدام الكثير من الزيوت عند الطهي قد لايجعل الحامل تكتسب المزيد من الوزن، ويعد الغليان أو التبخير من أفضل خيارات تقنيات الطهي مقارنة بالقلي.

تناول الأطعمة الصحية

تُنصح النساء الحوامل بتناول الأطعمة الصحية الطازجة - الصورة من موقع Freepik

تحتوي الأطعمة والمشروبات المعبأة بشكل عام على مستويات عالية من السكر والملح، ويُنصح النساء الحوامل بشدة بعدم تناول الوجبات الخفيفة المعبأة والحلوى والآيس كريم بكميات كبيرة جداً.

على الجانب الآخر تحتوي الأطعمة المقلية على الكثير من الدهون المتحولة التي تشكل خطورة على الحمل لذلك، يجب على الحامل تجنب تناول الأطعمة المقلية والدهنية أثناء الحمل لتفادي الإصابة بارتفاع نسبة الكوليسترول والحفاظ على صحة القلب.

ويجب أيضاً على النساء الحوامل تناول الأطعمة الصحية، بدءاً من الكربوهيدرات (الأرز أو الحبوب أو المعكرونة) والبروتين (الأسماك أو المكسرات أو البيض) إلى الدهون الجيدة (الذرة وزيت الزيتون).

تناول الأطعمة الليفية

يحتوي خبز القمح الكامل والحبوب على نسبة عالية من الألياف والتي تساعد في الحفاظ على وزن الحامل، كما أن تناول الحامل للألياف يمكن أن يحسن أيضاً من اضطرابات الجهاز الهضمي، مثل الإسهال أو الإمساك.

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تناول الحليب قليل الدسم

يجب على الحامل تناول منتجات الألبان قليلة الدسم ما يقرب من أربعة أكواب يومياً أثناء الحمل وتجنب تناول بعض منتجات الألبان، مثل الزبادي والجبن أثناء الحمل لأن الحليب الخام قد يحتوي على بكتيريا ضارّة بصحة الجنين ومن أجل تلبية الاحتياجات الغذائية للأم والجنين بشكل أفضل، يمكن للحامل تناول الحليب الغني بحمض الفوليك.

المخاطر الصحية الناجمة عن زيادة الوزن أثناء الحمل

تكون النساء الحوامل اللاتي يعانين من الوزن الزائد أو السمنة عرضة للمشاكل الصحية ومضاعفات الحمل.

سكري الحمل يمكن أن تؤدي زيادة الوزن أثناء الحمل إلى زيادة خطر إصابة المرأة الحامل بالسكري من النوع الثاني في وقت لاحق من الحياة، وزيادة فرص الولادة القيصرية.

يمكن أن تؤدي زيادة الوزن أثناء الحمل إلى زيادة خطر إصابة المرأة الحامل بالسكري من النوع الثاني في وقت لاحق من الحياة، وزيادة فرص الولادة القيصرية. تسمم الحمل زيادة الوزن يمكن أن تعرض الحامل لتسمم الحمل وتهدد حياتها وحياة طفلها ويجب الانتباه إلى أنه عندما تعاني النساء الحوامل من تسمم الحمل بسبب زيادة الوزن وعدم علاجه، فإن خطر الولادة المبكرة سيكون أعلى.

زيادة الوزن يمكن أن تعرض الحامل لتسمم الحمل وتهدد حياتها وحياة طفلها ويجب الانتباه إلى أنه عندما تعاني النساء الحوامل من تسمم الحمل بسبب زيادة الوزن وعدم علاجه، فإن خطر الولادة المبكرة سيكون أعلى. خطر الإجهاض، النساء الحوامل اللاتي يعانين من السمنة المفرطة، قد يكنّ أكثر عرضة لمخاطر الإجهاض.

النساء الحوامل اللاتي يعانين من السمنة المفرطة، قد يكنّ أكثر عرضة لمخاطر الإجهاض. خطر التشوهات الخلقية، الأطفال الذين يولدون لأمهات بدينات يكونون أكثر عرضة لخطر السنسنة المشقوقة أو المعاناة من أمراض القلب الخلقية. ليس هذا فحسب، بل إن السمنة لدى النساء الحوامل قد تتسبب أيضاً في موت الجنين في الرحم.

وبالنظر إلى المخاطر العديدة التي يمكن أن تحدث لبعض النساء الحوامل البدينات، فيجب عليهن محاولة إنقاص الوزن لتجنب مضاعفات الحمل، فقد تحتاج النساء الحوامل اللاتي يعانين من زيادة الوزن إلى مزيد من المراقبة والرعاية واستشارة الطبيب بانتظام، واتباع نظام صحي.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.