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شكرا لقرائتكم خبر عن "الإعلام" تطلق مبادرة "انسجام عالمي" لتعزيز التواصل مع المقيمين بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - برعاية وزير الإعلام سلمان الدوسري، أطلق مساعد وزير الإعلام د. عبدالله المغلوث اليوم، مبادرة "تعزيز التواصل مع المقيمين"، إحدى مبادرات برنامج "جودة الحياة" لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، تحت شعار "انسجام عالمي".
جاء ذلك بحضور وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، ونائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية د. عبدالله أبو ثنين، والرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة خالد البكر، و12 سفيرًا ورئيس بعثة دبلوماسية، وذلك خلال احتفال نظمته الوزارة في مدينة الرياض.
إضافة إلى تنوع وثراء ثقافاتهم المختلفة وأوجه التكامل والانسجام مع المجتمع السعودي، والجهود المبذولة من القطاعات الحكومية والخاصة لرفع جودة الحياة في المدن السعودية.
وتشمل الفعاليات تنظيم حفلات غنائية، وعروض متجولة، وفقرات عائلية ثقافية وترفيهية، إضافة إلى الأطعمة الشعبية والحرف اليدوية المتنوعة، ومشاركة المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات.
ومن المتوقع أن تسهم فعاليات المبادرة في تعريف مواطني المملكة وسكانها وزوارها بالتراث والمحتوى الثقافي للدول التي جرت استضافتها في فعاليات المبادرة لهذا العام.
جاء ذلك بحضور وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، ونائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية د. عبدالله أبو ثنين، والرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة خالد البكر، و12 سفيرًا ورئيس بعثة دبلوماسية، وذلك خلال احتفال نظمته الوزارة في مدينة الرياض.
تسليط الضوء على حياة المقيمينوتهدف المبادرة، التي ستقام فعالياتها في حديقة السويدي، ضمن فعاليات موسم الرياض، إلى تسليط الضوء على حياة المقيمين في المملكة بمختلف جوانبها، وتتضمن حياتهم المهنية والعائلية، ونشاطاتهم الاجتماعية والترفيهية وإسهاماتهم في اقتصاد المملكة، وقصصًا من نجاحاتهم.
إضافة إلى تنوع وثراء ثقافاتهم المختلفة وأوجه التكامل والانسجام مع المجتمع السعودي، والجهود المبذولة من القطاعات الحكومية والخاصة لرفع جودة الحياة في المدن السعودية.
9 ثقافات مختلفةوتتضمن المبادرة مسارًا لإبراز النشاطات الاجتماعية والترفيهية، يشتمل على إقامة فعاليات ضمن موسم الرياض، من خلال شراكة بين وزارة الإعلام والهيئة العامة للترفيه، تستهدف 9 ثقافات مختلفة، تمثل دول: الهند، الفلبين، إندونيسيا، باكستان، اليمن، السودان، الأردن، لبنان، سوريا، بنغلاديش، ومصر.
وتشمل الفعاليات تنظيم حفلات غنائية، وعروض متجولة، وفقرات عائلية ثقافية وترفيهية، إضافة إلى الأطعمة الشعبية والحرف اليدوية المتنوعة، ومشاركة المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات.
تقدير المملكة للمقيمينوتعكس المبادرة تقدير المملكة للوافدين المقيمين فيها من مختلف الجنسيات والثقافات، لإسهاماتهم الفاعلة في التنمية في جميع المجالات والقطاعات.
ومن المتوقع أن تسهم فعاليات المبادرة في تعريف مواطني المملكة وسكانها وزوارها بالتراث والمحتوى الثقافي للدول التي جرت استضافتها في فعاليات المبادرة لهذا العام.