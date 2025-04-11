السعودية | “الخطوط السعودية” تتصدر عالمياً في انضباط مواعيد الرحلات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تصدرت الخطوط السعودية قائمة شركات الطيران عالمياً في انضباط مواعيد الرحلات وفق تقرير منصة Cirium لشهر مارس 2025 عبر تشغيل أكثر من 16 ألف رحلة بمعدل انضباط مواعيد وصول 94.07%، والمغادرة بنسبة 94%، مما يعكس أهمية الالتزام بالوقت في تعزيز رضا الضيوف وتحسين تجربة السفر

وأكد مدير عام مجموعة السعودية، م. إبراهيم العُمر، أن استدامة الكفاءة التشغيلية تُعد هدفًا رئيسيًا للاستراتيجية الجديدة.

وأوضح أن انضباط مواعيد الرحلات يُعد ثمرة التكامل بين شركات المجموعة، التي تعمل كمنظومة متناغمة تدعمها كفاءات بشرية مؤهلة وأنظمة رقمية متطورة في ظل التطور غير المسبوق لقطاع الطيران بالمملكة وفق رؤية السعودية 2030، مع معدل تشغيل يومي يقارب 540 رحلة.

وحققت الخطوط السعودية معدلات متقدمة في انضباط مواعيد الرحلات خلال ذروة موسم العمرة في شهر رمضان، رغم كثافة عمليات الطيران وتجاوز تحديات الطيران المعتادة مثل الظروف الجوية والتشغيلية.

وتسعى الخطوط السعودية إلى زيادة أسطولها الجوي بإضافة 118 طائرة جديدة إلى أسطولها الحالي المكون من 147 طائرة خلال السنوات المقبلة، وتركز على ضمان استمرارية كفاءة الأداء التشغيلي من خلال استقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة وتشغيل الطائرات وصيانتها وفق أحدث التقنيات في صناعة الطيران العالمية.

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