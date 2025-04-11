المركزي الروسي يرفع سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسة أمام الروبل، حيث خفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 1.08 روبل، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 85.0159 روبلًا.

وفي الوقت ذاته، خفض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 49 كوبيكًا، ليبلغ 94.6036 روبلًا. بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 10 كوبيكات، ليصل إلى 11.5336 روبلًا.

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