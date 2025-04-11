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استشهاد 12 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - A picture taken from southern Israel near the border with the Gaza Strip on December 9, 2023, shows smoke rising during an Israeli strike in Gaza amid ongoing battles with the Palestinian Hamas militant group. (Photo by JACK GUEZ / AFP)

الخليج 365 - متابعات

استشهد 12 فلسطينيًا وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم، منزلًا وتجمعًا للفلسطينيين في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد عشرة فلسطينيين من عائلة واحدة، بينهم أطفال ونساء، في قصف إسرائيلي على منزلهم بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر بجروح متفاوتة، في قصف إسرائيلي استهدف تجمعًا للفلسطينيين في منطقة العطاطرة شمال القطاع، ترافق ذلك مع عمليات نسف للمنازل والمنشآت الفلسطينية في مدينة رفح، التي تشهد حصارًا إسرائيليًا وعملية عسكرية برية منذ أسبوع، تسببت في نزوح آلاف العائلات الفلسطينية من المدينة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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