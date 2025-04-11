شكرا لبحثكم عن خبر من التهام الطعام بسرعة إلى الإضافات الضارّة بالقهوة.. خبراء: 6 عادات صباحية تمنع إذابة دهون البطن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

حدّد خبراء الصحة 6 عادات صباحية شائعة تُعيق جهود التخلص من دهون البطن، وتُهدّد الصحة العامة، مشيرين إلى أن تغييرها قد يُحدث فرقاً كبيراً في الوزن ومستوى الطاقة.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، من أبرز هذه العادات وفقاً لتحذيرات الخبراء:

الإفطار الغني بالسكريات

تؤكّد الدراسات أن تناول الحبوب المُحلاة والمعجنات أو الزبادي المضاف إليه نكهات في الصباح، يُسبّب ارتفاعاً سريعاً في سكر الدم، يليه هبوطٌ حادٌّ بالغلوكوز يؤدي إلى الجوع والرغبة الشديدة في تناول السكر. هذا الاضطراب يُزيد الالتهاب ويُعطّل توازن بكتيريا الأمعاء، مما يُسهم في تراكم الدهون الحشوية حول البطن وزيادة دهون البطن.

للحماية، ينصح الخبراء باختيار وجبات متوازنة تحتوي على البروتين (مثل البيض)، والدهون الصحية (مثل الأفوكادو أو المكسرات)، والألياف (كالشوفان أو الخضراوات)، حسب تقرير لموقع "شي فايندز" الأمريكي.

إهمال النشاط الصباحي

يربط الخبراء بين الكسل الصباحي وزيادة الالتهابات، وكذلك بطء عملية الأيض أو تحويل الغذاء إلى وقود طاقة لتشغيل الجسم وبناء وحدات البروتينات، لكن الحركة الخفيفة؛ كالتمارين السريعة أو المشي لمدة 10 دقائق، تُحفز الدورة الدموية، وتُقلل هرمونات التوتر المرتبطة بزيادة الوزن.. حتى تمارين الضغط أو القرفصاء داخل المنزل يمكن أن تُحدث فرقاً.

عدم تناول البروتين

يُحذّر الخبراء من أن إهمال البروتين في الإفطار يُضعف إفراز هرمونات الشبع (مثل الليبتين)، مما يزيد الرغبة في تناول الوجبات الدسمة لاحقاً وارتفاع نسبة دهون البطن. الحل هو إضافة 20 - 30 غراماً من البروتين إلى طعامك عبر البيض المسلوق، أو الشوفان مع بذور الشيا.

التهام الطعام بسرعة

يؤدي الأكل السريع إلى ابتلاع الهواء، مما يُسبب الانتفاخ، كما يُقلل من امتصاص العناصر الغذائية بسبب عدم مضغ الطعام جيداً. يُوضح الخبراء أن «الاندفاع نحو الخيارات السريعة (مثل الكرواسون أو المشروبات السكرية) يزيد السعرات الحرارية دون فائدة». الحل هو تخصيص 15 دقيقة على الأقل للوجبة، مع مضغ كل لقمة 20 مرة.

الإفراط في الألياف المصنّعة

رغم أهمية الألياف، فإن الإكثار من الحبوب أو البسكويت المدعم بها فجأة يُربك الجهاز الهضمي. ينصح الخبراء بزيادة تناول الألياف تدريجياً عبر الخضراوات المطبوخة (كالسبانخ) أو الفواكه (كالتفاح)، وتجنُّب المنتجات المعالجة.

تحلية القهوة بإضافات ضارّة

تُحفِّز القهوة السوداء الهضم، وتُعزز الأيض بفضل مضادات الأكسدة، لكن إضافة الكريمة أو السكر إليها تُدمّر هذه الفوائد. ملعقة واحدة من الكريمة المُنكهة تحتوي على نحو 50 سعرة حرارية. البدائل؟ حليب اللوز غير المُحلَّى أو القليل من القرفة.

التخلص من دهون البطن لا يتطلب مجهوداً خارقاً؛ بل تعديلات ذكية في الروتين الصباحي. التركيز على البروتين، وتجنُّب السكر، وممارسة حركة بسيطة، وشرب القهوة باعتدالٍ؛ كلها عادات تُعيد ضبط الجسم وتُحسّن الصحة على المدى الطويل.