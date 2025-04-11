شكرا لبحثكم عن خبر العلماء يلقبونه بـ "قاتل المدن".. كويكب قد يصطدم بالقمر في هذا الموعد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أثبت علماء الفلك أن أحد الكويكبات التي يُطلقون عليها اسم «قاتل المدن»، أصبح في طريقه للاصطدام مع القمر، وسيقترب من الأرض والقمر في 22 ديسمبر 2032.

والكويكب الضخم هو 2024 YR4، وقد حاز اهتمام علماء الفلك طوال الأشهر الماضية.

وبحسب آخر الدراسات، تُقدّر نسبة احتمال اصطدام الكويكب مع القمر بحوالي 3.8%، ورغم أنها تبدو ضئيلة، لكن في حال حدوثها، فإن التأثير سيكون كبيراً بما يكفي لإحداث فوهة على سطح القمر يتراوح قطرها بين 500 و700 متر.

وأكد العلماء أن تلك الفوهة قد يتم رصدها باستخدام التلسكوبات أو المركبات الفضائية التي تدور حول القمر، مع صعوبة رؤيتها بالعين المجردة من سطح الأرض، بسبب سطوع القمر الطبيعي.

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن احتمال اصطدام الكويكب بالأرض بات شبه معدوم، أي أن فرص وقوع كارثة أرضية بسبب هذا الكويكب أصبحت ضئيلة للغاية، ومع ذلك، ما زال هناك احتمال قائم لاصطدام الكويكب بالقمر.