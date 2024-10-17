شكرا لقرائتكم خبر عن بنسبة 4ر0%.. تراجع أسعار الواردات الأمريكية خلال سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهر تقرير صادر عن وزارة العمل الأمريكية يوم الأربعاء، تراجعًا في أسعار السلع المستوردة على خلفية الانخفاض الكبير في سعر واردات الوقود.

وذكرت وزارة العمل أن أسعار الواردات تراجعت خلال شهر سبتمبر بنسبة 4ر0%، شهريًا بعد تراجعها بنسبة 2ر0% خلال أغسطس، وفقًا للبيانات المعدلة، وهو ما جاء متفقًا مع توقعات المحللين.

وعلى أساس سنوي، تراجعت أسعار الواردات بنسبة 1ر0%، وهو أول تراجع سنوي لها منذ فبراير الماضي. تراجع أسعار الصادرات وأشار تقرير وزارة العمل إلى تراجع أسعار الصادرات الأمريكية خلال سبتمبر بنسبة 7ر0% شهريًا، بعد تراجعها بنسبة 9ر0% خلال أغسطس، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 4ر0% شهريًا.

وتراجعت أسعار الصادرات بنسبة 1ر2% سنويًا، وهو أكبر تراجع سنوي منذ يناير الماضي.