شكرا لقرائتكم خبر عن في مجلس الأمن.. مسؤولة أممية تدعو إلى المساءلة عن الجرائم المرتكبة في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت القائمة بأعمال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية جويس مسويا إلى المساءلة عن الجرائم الدولية المرتكبة في غزة، مشددة على أن إنهاء هذه الفظائع يتطلب تحركًا فوريًا وحاسمًا من المجتمع الدولي.

وأكدت أن نحو 400 فلسطيني قتلوا وأصيب 1500 آخرين في أسبوع واحد، مشيرة إلى الصور المروعة للمرضى والنازحين الذين لا يتلقون الرعاية الطبية الكافية، ومستوى المعاناة الذي أصبح يفوق الوصف والاستيعاب.

وأوضحت في تقرير عن الأوضاع المأساوية في غزة والوضع في الشرق الأوسط، في جلسة مجلس الأمن الدولي، أن عمليات قوات الاحتلال الإسرائيلية في شمال غزة أدت إلى تشريد أكثر من 55 ألف شخص مع بقاء آخرين عالقين في منازلهم بدون ماء أو غذاء. تهديد حياة الآلاف وقالت المسؤولة الأممية: "القيود الأمنية تعيق عمليات الإنقاذ والإغاثة، ما يهدد حياة آلاف الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة العاجلة، وأن 3 مستشفيات فقط تعمل جزئيًا في شمال غزة".

وأشارت إلى معاناة عمال الإغاثة في الوصول إلى المناطق المتضررة نتيجة العمليات العسكرية.

ولفتت مسويا إلى أن المساعدات الإنسانية تكاد تكون منعدمة، إذ تنفد المواد الغذائية والوقود، مؤكدة ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني، ووقف الهجمات العشوائية، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.