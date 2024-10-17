الامارات | واسيني الأعرج ضيفاً على مكتبة محمد بن راشد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف مكتبة محمد بن راشد بعد غد جلسة حوارية بعنوان «واسيني الأعرج: السيرة والتاريخ - من ألف ليلة وليلة إلى عطر الرواية».

وسيصحب الروائي الجزائري واسيني الأعرج، الفائز بلقب «نوابغ العرب» عن فئة الأدب، خلال الجلسة التي تحاوره فيها الإعلامية والشاعرة الدكتورة بروين حبيب، الجمهور في رحلة ثرية عبر محطات من حياته ومسيرته الأدبية التي تجمع بين سحر التراث العربي، وحداثة السرد المعاصر.

وستسلط الجلسة الضوء على مسيرته وطفولته في الجزائر وتأثير البيئة في تشكيل هويته الأدبية، إضافة إلى مناقشة أثر الأدب العربي الكلاسيكي في بناء وعيه الروائي، وكيفية انعكاسه في أعماله، ودوره الفاعل في إحياء التاريخ عبر السرد.

وستتناول الجلسة تحولاته الأدبية التي تأرجحت بين العوالم التقليدية والحداثية، وكيفية توظيف التراث العربي ليصبح جزءاً من المنظومة الأدبية العالمية، وتأثيرات الأدب العالمي في مسيرته.

وستتوج الجلسة بحفل توقيع جماعي لأكثر من 20 كاتباً وكاتبة، من أصحاب الإصدارات الأدبية الأولى، وستتاح للقراء فرصة لقاء هؤلاء الكتّاب الواعدين، والاحتفاء بإبداعاتهم في أجواء تجمع بين شغف الكتابة وجمالية اللقاء.

وتحتفي مكتبة محمد بن راشد بالأسبوع العالمي للرواية، من خلال تنظيم فعاليات متنوعة تسلط الضوء على أهمية الأدب، ودور الرواية في تعزيز الثقافة والمعرفة، بمشاركة نخبة من الكتّاب والروائيين، إلى جانب استضافة ورش عمل حول فنون الكتابة السردية، وعرض أحدث الإصدارات الأدبية، وتشجيع الأدباء الجدد لنشر إصداراتهم الأولى.

وتحرص المكتبة على توفير مجموعة غنية من الروايات العالمية والعربية التي تضم الكلاسيكيات والإصدارات الحديثة، بهدف تعزيز حب القراءة، وتقديم تجربة ثقافية شاملة لزوارها.

• 20 كاتباً واعداً سيوقعون إصداراتهم في نهاية الجلسة.