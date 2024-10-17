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الامارات | مدينة أسترالية نائية عرفت التعليم عن بُعد منذ 1951

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أليس سبرينغز (أستراليا) - د.ب.أ 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة أسترالية نائية عرفت التعليم عن بُعد منذ 1951 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحيط مدينة أليس سبرينغز النائية، وهي عاصمة ولاية الأراضي الشمالية الأسترالية، صحراء وسط أستراليا، ولا يسكن هذه المنطقة المتقلبة في طبيعتها سوى أعداد قليلة من البشر.

والأمر الغريب والجدير بالتقدير هو أن أطفال المناطق النائية في أستراليا كانت لديهم معرفة باستخدام أساليب في التعلم عن بُعد، وإن كانت في البداية أكثر بساطة وبدائية، قبل عقود من لجوء المدارس في مختلف أنحاء العالم، للتحول إلى التعليم عن بُعد باستخدام الإنترنت، أثناء تفشي جائحة «». واتضح أنه في عام 1951 افتتحت أول مدرسة عن طريق البث اللاسلكي، في أليس سبرينغز لإتاحة التعليم المدرسي للأطفال في المناطق المنعزلة.

وقال مسؤولون عن المدرسة إنها «مدرسة استثنائية بشكل حقيقي، تغير شكل الحياة وتخلق مستقبلاً أفضل لأطفال المناطق النائية».

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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