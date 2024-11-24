شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تستضيف مؤتمر منظمي الطاقة 2024 غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف جامعة الدول العربية يمثلها قطاع الشؤون الاقتصادية – إدارة الطاقة، مؤتمر منظمي الطاقة 2024، بالشراكة مع المنتدى العربي لتنظيم الكهرباء (AERF)، والمنتدى الإفريقي لمرافق التنظيم (AFUR)، والذي سيعقد يومي 25 و26 نوفمبر 2024 بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

وأشار سعادة السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، أن هذا المؤتمر إنما يأتي تتويجاً لاتفاقية تعاون تم توقيعها بين المنتدى العربي لتنظيم الكهرباء، والمنتدى الإفريقي لمرافق التنظيم، بهدف تعزيز الروابط بين الدول العربية والإفريقية في مجال تنظيم المرافق العامة، وتشجيع تبادل المعرفة، وبناء القدرات في قطاع الكهرباء، مؤكد أن هذا الحدث يمثل منصة رئيسية لتعزيز التعاون العربي-الإفريقي في تطوير قطاع الكهرباء على مستوى الدول العربية والإفريقية ويركز على دعم تنظيم المرافق العامة بشكل فعال، وتبادل المعلومات، وتنمية مهارات الكوادر التنظيمية في كلا المنطقتين.

يتضمن جدول أعمال المؤتمر مجموعة من الجلسات الحوارية يشارك فيها نخبة من الخبراء والمتحدثين من إفريقيا والعالم العربي يسلطون خلالها الضوء على قضايا محورية أهمها أدوات تنظيم الشبكات المصغرة، والتطورات في كفاءة الطاقة، واستراتيجيات إدارة أصول البنية التحتية، والأطر التنظيمية لتطوير البنية التحتية، ودمج مصادر الطاقة الموزعة، ودور المركبات الكهربائية في تحويل أسواق الطاقة.

ويحظى هذا المؤتمر بدعم من جامعة الدول العربية والبنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا (BADEA)، حيث كان دعمهما أساسياً في توفير منصة لتبادل المعرفة وتعزيز التعاون لتحقيق نمو مستدام في قطاع الكهرباء.