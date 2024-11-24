بوريل التقى قائد الجيش: الاتحاد الأوروبي سيقدم 40 مليون يورو لمصلحة المؤسّسة العسكرية

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية Josep Borrell، الذي قدّم التعازي بشهداء الجيش.
وبحث المجتمعان في أوضاع لبنان والمنطقة والتطوّرات عند الحدود الجنوبية في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان.
كما أكّد بوريل على "مواصلة الاتحاد الأوروبي دعم الجيش، عبر تقديم 40 مليون يورو لمصلحة المؤسّسة العسكرية".
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