شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الأوضاع الإنسانية.. يونيسيف تحذر من تفشى الكوليرا فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" في اليمن من تفشي الكوليرا والأمراض بسبب الأوضاع الإنسانية الهشة، وقالت اليونيسيف في تقريرها، إن اليمن تواجه أزمات متعددة، بما في ذلك الصراع المستمر، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وانعدام الأمن الغذائي الشديد، وسوء التغذية على نطاق واسع، ونظام رعاية صحية هش، وتفشي الأمراض المتكررة، وكلها عوامل تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني.

وأضافت يونيسيف أنه اعتبارًا من سبتمبر 2024، لا يزال الوضع حول الكوليرا مع تفشي المرض على نطاق واسع في 20 من أصل 22 محافظة منذ مارس 2024. وحتى نهاية سبتمبر، أبلغت السلطات الحكومية، وكذلك منظمات المجموعة، عن أكثر من 190 ألف حالة مشتبه بها من الكوليرا/الإسهال المائي الحاد مع أكثر من 720 حالة وفاة مرتبطة بها.

ولفتت يونيسيف إلي أنه يشير الارتفاع الملحوظ في الحالات المسجلة إلى استمرار الفجوات في استجابات احتواء تفشي المرض و تشمل التحديات الرئيسية البنية التحتية غير الكافية للمياه والصرف الصحي، ونقص التمويل، والصراع المستمر.