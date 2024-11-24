شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للمرأة" يطلق فعاليات حملة الـ16 يوما من أنشطة القضاء على العنف ضد المرأة والان مع تفاصيل الخبر

للعام التاسع على التوالي، يطلق المجلس القومى للمرأة حملة الـ 16 يوما من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة والتى تحمل شعار "كونى"، وذلك خلال الفترة من 25 من نوفمبر، وحتى 10 ديسمبر.

وأكدت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس على أن هذه الحملة تأتى تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية وحرصها على مدار السنوات الأخيرة على بذل العديد من الجهود وإصدار التشريعات والقوانين والقرارات لضمان تمكين وحماية المرأة من جميع أشكال العنف ضدها، وذلك ترجمة للارادة السياسية الحقيقية لحماية المرأة المصرية، وهو ما تم ترجمته فى استراتيجيات وخطط عمل وتشريعات وقرارات تكاتفت فى تنفيذها جميع مؤسسات الدولة وهيئاتها، موضحة أن المجلس يعمل من خلال هذه الحملة على تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات الهامة بالتعاون مع الجهات المعنية وشركاء التنمية لزيادة الوعى بهذه القضية.

ومن المقرر أن تتضمن أنشطة وفعاليات الحملة هذا العام فعاليات متنوعة من بينها لقاء بعنوان "ثقافة العنف ضد المرأة"، ولقاء حول "دور المرأة المصرية فى مكافحة الفساد"، ولقاء حول " دور البحث العلمى والتكنولوجيا فى مناهضة العنف ضد المرأة"، ولقاء حول "دور الدراما فى مواجهة العنف ضد المرأة"، بالإضافة إلى لقاء "المرأة الريفية فى القيادة الإجتماعية وريادة الأعمال تحديات وحلول".

كما تتضمن الفعاليات عقد الملتقى التنسيقى السنوى لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، واللقاء التنسيقى السنوى لوحدات المرأة الآمنة بالمستشفيات الجامعية، والتدريب التفاعلى لقاضيات مجلس الدولة وأعضاء هيئة النيابة الادارية حول مهارات وفنون التواصل والقيادة ومناهضة العنف ضد المرأة، ولقاء حول "سياسات الحماية بمنظمات المجتمع المدنى لمواجهة العنف ضد المرأة"، علاوة على جلسات التثقيف والدعم النفسى للمسيدات المترددات على مكتب شكاوى المرأة .

جدير بالذكر أن حملة الـ 16 يوما من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة أطلقتها منظمة الأمم المتحدة، وتهدف إلى رفع الوعى وخلق رأى عام مساند فى كل مكان لإحداث التغيير ومناهضة كافة أشكال العنف الموجهة ضد المرأة والفتاة وتسليط الضوء على هذه القضية ودعوة المجتمع المحلى والدولى للسعى نحو إيجاد حلول جذرية لها.