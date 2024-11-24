شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: ارتفاع حصيلة ضحايا غارة إسرائيلية على منطقة البسطا لـ20 شهيدا و66 مصابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا الغارة الإسرائيلية على منطقة البسطا فى بيروت إلى 20 شهيدا و66 مصابا.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 3670 شخصا استشهدوا، وأصيب 15 ألفا و413 آخرون منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد.

من جهته، قال حزب الله إنه هاجم بالمسيرات الانقضاضية تجمعا للقوات الإسرائيلية في بوابة العمرا عند الأطراف الجنوبية للخيام.