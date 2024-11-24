شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضية الانتخابات الليبية تكشف موعد تلقى الطعون على نتائج انتخابات البلديات والان مع تفاصيل الخبر

تعلن المفوضية العليا للانتخابات الليبية، الأحد، النتائج الأولية لانتخابات البلديات التي عقدت في البلاد خلال الأسبوع الماضي، مع تقديم بيانات توضيحية حول العملية الانتخابية التي جرت في 58 بلدية، بحسب ما أكده عضو مجلس إدارة مفوضية الانتخابات أبو بكر مردة.

وأشار المسئول الليبي، إلى أن المفوضية العليا للانتخابات قامت بعمليات متعلقة بمراجعة وتدقيق بيانات استمارات النتائج بمركز العد والإحصاء، أمس السبت، وذلك تمهيدا للاعلان عن النتائج الأولية للانتخابات اليوم.

وأوضح أن مرحلة الطعون الانتخابية أمام المحاكم المختصة تبدأ من اليوم التالي لإعلان النتائج، وذلك وفقا للفصل العاشر في المواد 55 و56 و 57 من اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية الليبية رقم 43 لسنة 2023.

وبلغت نسبة المشاركين في الانتخابات الليبية التي شهدتها 58 بلدية 74% وفق الإحصاء الأولي. وجرت الانتخابات عبر 352 مركز اقتراع في 77 محطة انتخابية، من بينها 419 محطة للرجال و358 محطة للنساء.

بلغ عدد الناخبين الليبيين المسجلين في المرحلة الأولى (من لهم حق التصويت) 186 ألفًا و55 ناخبًا، من بينهم 130 ألفًا من الرجال و56 ألفا من النساء.

ووصل عدد المرشحين 1786 مرشحًا ضمن 159 قائمة، بالإضافة إلى 545 مرشحًا ومرشحة ضمن النظام الفردي، بينهم 470 مرشحًا من الرجال و17 من النساء.