شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة الشهداء بغزة لـ44.211 شهيدا والإصابات لـ104.567 مصابا منذ بدء العدوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 44 ألفا و211 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت المصادر ذاتها - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 104 آلاف و567 جريحا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر؛ أسفرت عن استشهاد 35 فلسطينيا، وإصابة 94 آخرين.