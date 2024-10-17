الامارات | جلسة مفتوحة في «منتدى المدن الثقافية العالمي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) تنظيم جلسة مفتوحة للجمهور، ضمن فعاليات منتدى المدن الثقافية العالمي 2024، الذي يقام برعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة الهيئة، وتستضيفه دبي لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 30 الجاري إلى الأول من نوفمبر المقبل، تحت شعار «ثقافة الغد.. كيف تستشرف الأجيال القادمة مستقبلنا؟»، ما يعزز ريادة الإمارة ويرسخ مكانتها مركزاً عالمياً للثقافة وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب.

وتأتي الجلسة المفتوحة التي ستنظم في 31 الجاري في السركال أفنيو، تحت عنوان «مواهب الغد: ماذا يحتاج المبدعون من المدن؟»، في إطار جهود الهيئة الهادفة إلى تمكين ودعم أصحاب المواهب، وتحفيزهم على تبادل الأفكار والمعرفة مع الخبراء وقادة المدن الثقافية، والإسهام في إعادة تشكيل مستقبل المدن الإبداعية.