الامارات | حفل زفاف في مستشفى ينتهي بوفاة العريس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 17 أكتوبر 2024

تزوجت لارا رينولدز، 38 عامًا، من مايك، 51 عامًا، في المستشفى قبل 48 ساعة من وفاته، بعد أن قلب تشخيص إصابته بالتليف الرئوي حياتهما رأسًا على عقب.

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بدأت معاناة مايك في يناير 2024، عندما واجه صعوبة في التنفس، ورغم مراجعته للأطباء، ظل التشخيص غير واضح حتى مايو الماضي، حين جرى تأكيد إصابته بالتليف الرئوي، وهو مرض نادر يسبب ندوبًا في الرئتين، ويمنع المريض من التنفس.