احذر.. الكافيين المركز قد يودي بحياتك في هذه الحالة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

يميل البعض لتناول القهوة القوية عن طريق وضع ملعقتين من مسحوق الكافيين، التي تزيد من الشعور بالدوار، وذلك حسب ما كشفه تقرير حديث من المعهد الاتحادي الألماني لتقييم المخاطر.



وأصدر المعهد الاتحادي الألماني لتقييم المخاطر "بي إف آر" تحذيراً، اليوم الأربعاء، من مساحيق الكافيين شديدة القوة التي يتم التسويق لها كمكمل غذائي.

ولفت المعهد إلى أنه نظراً للتركيزات المرتفعة من الكافيين في المسحوق، فإن حتى الكميات القليلة يمكن أن تسبب مشاكل صحية كبيرة.

ولا توصي الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية بأكثر من 0.2 غرام من الكافيين في الجرعة الواحدة ولا بأكثر من 0.4 غرام على مدار اليوم للبالغين الأصحاء.

وأوضح المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر أنه من المستحيل تقريباً قياس مثل تلك الكمية الصغيرة من مسحوق الكافيين النقي بدقة، مما يعني سهولة حدوث الجرعة الزائدة.

وعادة لا تقييس موازين المطبخ بدقة نسبياً إلا من غرام فصاعداً.

يؤدي إلى الموت



وقال المعهد أن الكمية المفرطة من الكافيين، يمكن أن تتسبب في قلق حاد أو غثيان أو ارتفاع ضغط الدم أو خفقان أو عدم انتظام ضربات القلب.



واحتساء ما بين 5 إلى 10 غرامات من الكافيين النقي يهدد الحياة.

وقالت السلطات إنه جرى تسجيل حالة وفاة في ألمانيا بالفعل على صلة بمسحوق الكافيين، وتوفيت شابة من التسمم الحاد بالكافيين بعدما تناولت ملعقتين صغيرتين من مسحوق الكافيين المركز بشدة.



ويعد مسحوق الكافيين منتجاً غذائياً وهو متوفر في الأسواق بدون وصفة طبية.

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