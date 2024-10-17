الامارات | القرية العالمية تعود.. 40 ألف «سعادة» في انتظاركم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بموسم جديد يراهن على إبهار وإسعاد الملايين من زوارها، فتحت القرية العالمية في دبي، أمس، بواباتها الثلاث الشهيرة لاستقبال ضيوف نسختها الـ29 التي ستتواصل حتى 11 مايو المقبل.

وباعتبارها واحدة من أبرز الوجهات على أجندة فعاليات دبي السنوية، تفخر القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، بصدارتها كمركز رئيس لأهم الأنشطة والفعاليات والعروض الثقافية والترفيهية التابعة لها، علاوة على دورها الأساسي كمسهم فاعل ومحوري في احتضان وتعزيز المبادرات الوطنية الثقافية والمجتمعية والترفيهية على مستوى الإمارة.

ويسجل الموسم الـ29 أرقاماً قياسية جديدة منذ بدايته، إذ يصل عدد أجنحته الثقافية إلى 30 جناحاً تجسد أكثر من 90 ثقافة من دول وحضارات متنوعة، فيما يرتفع عدد متاجره إلى أكثر من 3500 محل ومنفذ للتسوق، ويضم ما يزيد على 250 خياراً لتجارب الطعام، فضلاً عن أكثر من 40 ألف عرض ترفيهي، وما يفوق 200 جولة ألعاب ومغامرة مبهرة، والتي أُعدت جميعها بعناية فائقة لإثراء تجارب ضيوف القرية العالمية.

وتزخر الوجهة بالتنوع والتعدد الثقافي، لذا تتيح فرصة استكشاف ضيوفها للتراث الغني الذي يتميز به كل جناح، بما فيه تجارب التسوق الفريدة الخاصة به.

تجديد بكل الأرجاء

وتحتضن القرية العالمية أيضاً، وكما في كل موسم، مجموعة كبيرة من التجارب النابضة بالحياة، كالعديد من تجارب الطعام في جميع أرجاء الوجهة، والتي تتألق من بينها هذا الموسم منطقة «بلازا المطاعم» الجديدة كلياً التي أضيفت للوجهة كمعلم بارز، إضافة إلى أكشاك الطعام الجديدة المكونة من طابقين في شارع «فييستا»، وكل من «السوق العائم» و«سوق القطارات» اللذين أُعيد تصميمهما بالكامل ليظهرا بحلة جديدة، وليوفرا للضيوف تشكيلة متنوعة من أشهى الأطباق والحلويات.

وتدشن القرية العالمية خلال موسمها الحالي ثلاثة أجنحة جديدة، هي: جناح الأردن وجناح العراق وجناح سريلانكا وبنغلاديش، إذ يمكن كل جناح ضيوفه من استكشاف ثقافاته وتقاليده الغنية وأفضل ما تقدم مطابخه، فضلاً عن توفيره تجارب تسوق تعرض فيها تشكيلة تراوح بين منتجات وحرف أصيلة، والمنتجات غير التقليدية التي تعبر عن هذه الثقافات.

وتفخر القرية العالمية خلال موسمها الجديد بتقديمها لأكثر من 250 منفذاً من خيارات المطاعم والمأكولات، بما فيها منطقة «بلازا المطاعم» الجديدة التي تضم 11 مطعماً ذا طابقين لكل منها.

كما ستُبهِر منطقتا «السوق العائم» و«سوق القطارات» ضيوفهما بتصاميم جديدة، بعد أن تمت إعادة تصميمهما لتعزيز تجارب الطعام بهما، إلى جانب إتاحتهما أماكن مثالية لالتقاط الصور التذكارية المناسبة ولحظات يمكن مشاركتها على منصات التواصل الاجتماعي.

وشهد شارع «فييستا» العديد من التغييرات والتحسينات التي شملت إضافة الأكشاك ذات الطابقين، لتتيح للضيوف أجواء مثالية ومزيداً من خيارات الطعام المختلفة، فيما يتوزع المزيد من المطاعم ومنافذ المأكولات والحلويات في أرجاء القرية العالمية لتلبي جميع الأذواق.

إضافات مميزة

وفي إضافة مميزة تحسب لموسم القرية العالمية الـ29، تم إنشاء ممرات خضراء جديدة واسعة وفسيحة بأماكن إضافية للجلوس، لتضم مقاعد تم تصميمها خصيصاً وتوزيعها في أرجاء الوجهة لضمان راحة الضيوف، وتوفر هذه الممرات أجواء مثالية للعائلات والأصدقاء للتفاعل مع الأجواء الحيوية التي تتمتع بها الوجهة.

وتستضيف القرية العالمية أكثر من 200 جولة ترفيهية ومغامرة ولعبة مهارة وعدداً من ألعاب الفيديو، التي يقع معظمها في منطقة الألعاب «كرنفال»، وتسعى إلى إبهار الضيوف من خلال تقديم تشكيلة من الأنشطة والجولات والتجارب الشيقة والمفضلة للعائلات والأطفال ومحبي المغامرات، بما فيها منطقة التحدي «نيون جالاكسي - اكس تشالنج زون»، و«بيت الرعب» الذي يعد الأكبر على مستوى المنطقة.

كما سيجري تدشين تجربة «سيكرتس أوف ذي لوست سيتي» التي تمثل مغامرة فريدة للبحث عن الكنز المفقود وحل الألغاز، والمُصممة للضيوف البالغين من العمر 10 سنوات فأكثر.

وتعتزم القرية العالمية أيضاً افتتاح المغامرة الترفيهية الجديدة كلياً «اكسو بلانيت سيتي» قريباً، لتتيح للضيوف مزيداً من التجارب العائلية الحافلة بالتشويق.

فعاليات ترفيهية

وينتظر ضيوف القرية العالمية هذا الموسم أكثر من 40 ألف عرض ترفيهي وفعالية، تقدمها مجموعة من الفنانين العالميين والشخصيات المحببة للجمهور، إضافة إلى الحفلات الموسيقية والعروض المسرحية والمتجولة.

ومن أبرز الفعاليات الترفيهية هذا الموسم العرض الشيق «سايبر سيتي دينجر زون»، الجديد، الذي يزخر بحركات المجازفة التي تتحدى الجاذبية، فيما سيحتضن المسرح الرئيس تشكيلة من العروض العالمية، مثل «أربن كرو» و«آينجا» و«آفريكان فوت برنت» و«ماليفو»، علاوة على مجموعة من العروض التي صممها فريق إدارة الترفيه في القرية العالمية، بما فيها «ميري جو راوند» و«هانتد هاوس» المميز.

وستضم القبة المخصصة للخروج عند بوابة العالم، عرضاً ثلاثي الأبعاد، يمثل أحدث إضافة إلى قائمة العروض والأنشطة الترفيهية المبهرة في الموسم الجديد للقرية العالمية. فيما سيظهر تنين جديد ضخم، يبلغ حجمه ضعف نظيره من الموسم الماضي في «بحيرة التنين»، وسط عرض من النار والليزر يُقدَم في البحيرة ليبهر الضيوف.

وستنير عروض الألعاب النارية الشهيرة في القرية العالمية سماء الوجهة خلال الجمعة والسبت من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساء.

تذاكر الدخول

طرحت القرية العالمية خيارين للتذاكر لتناسب الجميع، الأولى هي تذكرة «دخول أيام الأسبوع» التي يمكن استخدامها للدخول خلال أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس «باستثناء العطلات الرسمية»، وتذكرة «أي يوم» التي تتيح الدخول إلى القرية العالمية طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك العطلات الرسمية، فيما تم تخصيص أيام «الثلاثاء» من كل أسبوع لدخول العائلات والسيدات حصراً «باستثناء العطلات الرسمية».

وفتحت باب شراء تذاكر دخول القرية العالمية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، والتطبيق الخاص بها، وعند شبابيك التذاكر. ويبلغ سعر تذكرة «أي يوم» 30 درهماً، فيما حُدد سعر تذكرة «أيام الأسبوع» بـ25 درهماً.

• عروض الألعاب النارية ستنير سماء القرية العالمية خلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.