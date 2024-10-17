"النشرة": غارة على بلدة سرعين البقاعية بعد تهديد الجيش الإسرائيلي لإخلاء أحد المباني

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في البقاع، بأنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارةً على بلدة سرعين". وكان قد وجّه المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، تهديدًا إلى "سكان منطقة البقاع وتحديدًا المتواجدين في مبنى واقع في منطقة سرعين التحتا والمباني المجاورة له"، زاعمًا "أنّكم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لـ"حزب الله"، حيث سيعمل ضدّها الجيش على المدى الزّمني القريب. عليكم إخلاء هذا المبنى والمباني المجاورة فورًا، والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".

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