أفادت قناة "الجديد" بأنه جرى إخلاء مبنى ديوان المحاسبة بعد ورود إتصال تهديد الى أحد القضاة، مشيرة الى ان "الاجهزة الامنية تتابع موضوع الاتصال لتتبيّن مدى دقّته".

كانت هذه تفاصيل خبر الجديد: إخلاء مبنى ديوان المحاسبة بعد ورود إتصال تهديد الى أحد القضاة والاجهزة الامنية تتابع موضوع الاتصال لتتبيّن مدى دقّته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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