المطران حداد: قمة بكركي تطوّر مهم بالحوار اللبناني وتُعد بمثابة خارطة طريق للمرحلة المقبلة

اعتبر راعي أبرشيّة صيدا ودير القمر للرّوم الملكيّين الكاثوليك المطران إيلي بشارة حداد، أنّ "القمّة الرّوحيّة المسيحيّة الإسلاميّة الّتي عُقدت في بكركي أمس، تمثّل تطوّرًا مهمًّا في الحوار اللّبناني، خاصّةً مع وجود ممثّلين عن الطّائفة الشّيعيّة، وتُعدّ بمثابة خارطة طريق للمرحلة المقبلة".
وعن قوّة هذه القمّة من النّاحية التّنفيذيّة، أشار في حديث إذاعي إلى أنّ "البيان الصّادر عن القمّة يوحّد اللّبنانيّين، رغم أنّ تنفيذ مقرّراته قد يكون مبكرًا."، موضحًا أنّ "اللّقاء أخذ في الاعتبار الهواجس الشّيعيّة، وهو أمر ضروري في هذه المرحلة، إلى جانب مراعاة المخاوف الأخرى المتعلّقة بتعريض باقي اللّبنانيّين للخطر نتيجة النّزوح".
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