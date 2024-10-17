المستشار الألماني: جزء من قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها هو حصولها على الأسلحة والمعدات العسكرية

اعتبر المستشار الألماني اولاف شولتس في تصريح له، بان جزء من قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها هو حصولها على الأسلحة والمعدات العسكرية. مضيفا أن إسرائيل عليها الالتزام بالقانون الدولي ومشيرا إلى أن حل الدولتين هو الهدف النهائي.
وأوضح شولتس على هامش قمة زعماء الاتحاد الأوروبي، بانه "بالنسبة لي، من الواضح أن دعم إسرائيل يعني أيضا أننا نضمن دوما قدرة إسرائيل الدفاعية، على سبيل المثال من خلال توريد المعدات العسكرية أو الأسلحة".
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