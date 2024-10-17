بشير التابعي: حسام حسن يقدم أداءً غير مسبوق مع منتخب مصر

ياسر رشاد - القاهرة - أكد بشير التابعي نجم نادي الزمالك السابق، أن فوز منتخب مصر على موريتانيا والوصول للفوز الرابع على التوالي أمر رائع ولم يحدث منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أن حسام حسن يستحق تقييم 70% في الوقت الراهن، وهي نسبة مرضية بالنسبة له.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "اتساع دائرة اختيارات منتخب مصر أمر إيجابي، خصوصا وجود لاعبي المنتخب الأوليمبي، وهم ليسوا صغار، هناك في أوروبا عناصر تلعب منذ السادسة عشر مع منتخبات بلادهم، وسيكون هؤلاء اللاعبين مفيدين لـ حسام حسن، وسلاح استراتيجي في ظل وجود لاعبين ارتفعت أعمارهم، وكل مدربي العالم يعملون بنفس الطريقة".

وأضاف: "الجميع ينتظر الكثير من حسام حسن خلال الفترة القادمة، لأن الجميع يعرف قيمة التوأم جيدًا، وقارة إفريقيا تعرفهم بسبب تاريخهم الكبير وهو ما يفيد منتخب مصر كثيرًا، وإبراهيم عادل إنتاجه كبير مع المنتخب في المباريات التي شارك فيها مؤخرًا، ونجح في تسجيل أهداف في شباك بوتسوانا وموريتانيا".