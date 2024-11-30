شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يجهز الزنارى فى الزمالك تحسبا لغياب المثلوثى عن مباراة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

يجهز البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مصطفى الزنارى لقيادة دفاع القلعة البيضاء في مباراة غزل المحلة المقرر لها يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري nile".

ويأتي قرار جوميز بتجهيز الزناري تحسباً لغياب حمزة المثلوثى عن مباراة غزل المحلة بسبب إصابته الأخيرة التي تعرض لها في مباراة بلاك بولز الموزمبيقي في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأثبتت الأشعة التى خضع لها الدولى التونسى حمزة المثلوثى مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، سلامة اللاعب من أى كسور أو شروخ فى عظام القفص الصدرى، بعد الاصطدام الذى حدث بين اللاعب ومحمد عواد حارس المرمى فى مواجهة المصرى البورسعيدى الأخيرة.

وتأكد الجهاز الطبى من سلامة حمزة المثلوثى، إلا أن شدة الألم الذى يشعر به اللاعب اثر الاصطدام مع زميله عواد، سيحدد موقفه من مواجهة غزل المحلة المقبلة، خاصة وأن تلك الكدمة تسبب ألام شديد فى منطقة الصدر.

ويستأنف الفريق تدريباته غدا السبت على ملعب النادى، استعداداً لمباراة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.