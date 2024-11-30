شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى يعد بعزومة غداء حال فوزه بـ كابيتانو مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وعد عصام الحضرى حارس منتخب مصر السابق، فريقه والمدربين والقائمين على تقديم برنامج "كابيتانو مصر" بعزومة غداء حال فوزه بالموسم الثالث من مشروع كابيتانو مصر.

وقام عصام الحضرى بتسجيل فيديو يؤكد أنه حال الفوز بالموسم الثالث سيقوم بعزومة لكل الكباتن وفريقه ومقدمى برنامج كابيتانو مصر.

واختتم حديثه بأنه وفريقه سوف يغنون "ارقص يا حضرى".

وانضم أحمد حسن "الصقر" وعصام الحضرى وشريف عبد الفضيل ومحمد صلاح لتدريب فرق كابيتانو في الموسم الثالث، بالإضافة إلى الثنائى طارق السيد وسارة حسنين من الموسم الماضى.

على جانب آخر، حقق الرئيس عبد الفتاح السيسى أمنية الطفل "أنس" صاحب الـ12 عاما بالانضمام إلى برنامج "كابيتانو مصر" في موسمه الثالث المذاع على قنوات أون تايم سبورتس.

وأنس هو طفل من أسوان، وهو أصغر مشترك في هذا الموسم بعامين عن باقى المشتركين، بعدما طلب من الرئيس عبد الفتاح السيسى هذا الطلب عندما سلم عليه داخل المقصورة الرئيسية، بعد حضن أبوى من الرئيس لأنس، وذلك خلال حفل اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية.