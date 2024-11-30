شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن ينقذ لاعبين من الشطب بعد مشادة خلال منافسات كابيتانو مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنقذ أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، لاعبين من نهاية مشوارهما في كابيتانو مصر، بعد المشادة التي حدثت بينهما بعد كرة مشتركة بينهما خلال مباريات التجريبية لاختيار الفرق.

واتخذ محمود سعد المدير الفني لمشروع كابيتانو مصر، قرارا بشطب الثنائى بعد المشادة التي حدثت بينهما وخروجهما عن النص، واضطر الحكم إلى طردهما.

واستأذن أحمد حسن من محمود سعد بمنحهما فرصة أخرى، مما جعل محمود سعد يتراجع عن قراره بعد اعتذار اللاعبين، وتأكيدهما بعدم تكرار مثل هذه الأفعال.

وأعلن برنامج كابيتانو مصر عن انضمام أحمد حسن "الصقر" وعصام الحضرى وشريف عبد الفضيل ومحمد صلاح لتدريب فرق كابيتانو في الموسم الثالث، بالإضافة إلى الثنائى طارق السيد وسارة حسنين من الموسم الماضى.

ويواصل برنامج "كابيتانو مصر" الذى انطلق موسمه الثالث مساء الخميس، منح أبناء المحافظات فرصة ذهبية لإبراز مواهبهم والانضمام للأندية الكبرى وتحقيق أحلامهم.

ودعت شركة المتحدة للرياضة كل المواهب من كل محافظات مصر إظهار هذه المواهب في الموسم الثالث من كابيتانو مصر، والذى سيكون رحلة جديدة لاكتشاف أبطال المستقبل".

ونجح برنامج "كابيتانو مصر" خلال أول موسمين في إظهار مواهب قوية في كرة القدم والتي تنافست عليه الأندية لضمها بعد المستوى المميز الذى قدموه في حلقات البرنامج.

وحقق برنامج "كابيتانو مصر" نجاحاً كبيرا منذ انطلاقه، حيث استطاع فى مواسمه السابقة استقطاب والكشف عن العديد من المواهب الواعدة، كما حظى باهتمام كبير من الجمهور والمجتمع الرياضي، ما يعكس الثقة المتزايدة فى إمكانيات الشباب المصرى وقدرته على تحقيق التميز فى مختلف المجالات الرياضية.