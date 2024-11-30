شكرا لقرائتكم خبر عن على الدين سلامة يتأهل لنهائيات بطولة الملك حمد الدولية للجولف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الصاعد على الدين سلامة لاعب منتخب مصر للجولف، فى التأهل إلى نهائيات بطولة الملك حمد الدولية المفتوحة للجولف المقامة حاليا بالبحرين.



وتمكن على الدين سلامة صاحب الـ15 عاما فى حجز مكانه وسط الكبار من اللاعبين المحترفين والهواة، بعدما سجل فى اليومين الأول والثانى 7 ضربات فوق المعدل ليحتل الترتيب رقم 37، ويضمن مكانا له فى الجولة النهائية والأخيرة المقرر إقامتها غدا.



وقدم على الدين سلامة أداءً متميزاً فى أول ظهور له ببطولة الملك حمد رقم 16، خاصة فى الجولة الثانية من المنافسات التى سجل فيها ضربة واحدة فوق المعدل.



ويملك على الدين سلامة فرصة كبيرة لتحسين ترتيبه النهائى، خاصة أن الفارق بينه وبين صاحب المركز الثانى عشر فقط خمس ضربات.



وتأت مشاركة على الدين سلامة فى البطولة على طريق الإعداد والتأهيل والحصول على مزيد من الخبرات باعتباره واحد من ابرز العناصر الصاعدة التى تمثل مستقبل الجولف فى مصر.